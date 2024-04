Omaggio a Lindsay Kemp - Romeo & Juliet Project al Teatro Govi

Omaggio a Lindsay Kemp, a cura di Roberta Conte, presenta la figura del grande Maestro e Artista attraverso la voce di Daniela Maccari prima ballerina, coreografa e collaboratrice principale di Lindsay Kemp in tutti i suoi progetti creativi per più di un decennio.

Esito di un percorso laboratoriale di un workshop di Teatrodanza, dimostrazione poetica, divertente, appassionata e spettacolare dell’approccio proposto dal Maestro al fare teatro e danza, alla magia e all’emozione con cui l’interprete deve catturare e incantare il pubblico, verrà presentato Romeo & Juliet Project (creazione originale del Maestro Lindsay Kemp, già in scena al Teatro Nuovo di Verona, nel 2013, e al Teatro Ristori di Verona, nel 2016).

“.... magia, generosità, comunicazione e... amore! Ecco perché la storia di ‘Romeo e Giulietta’ – ormai mito universale - sta benissimo come punto focale, anche con tutta la sua violenza e il pregiudizio cieco e inutile, sempre orribilmente attuali. E ecco perché tutti i ragazzi sono Romeo e tutte le ragazze Giulietta: perché ognuno ha da qualche parte in sé un Romeo o una Giulietta – passato, presente o futuro – e dobbiamo tenere quella parte in vita, saperla vivere e raccontare dal palcoscenico. Perché il messaggio è sempre quello: bisogna amare, e incoraggiare tutti ad amare”. Lindsay (Note dal programma di sala aprile 2013).

Daniela Maccari

Prima ballerina, coreografa e collaboratrice principale di Lindsay Kemp in tutti i suoi progetti creativi per più di un decennio. Il maestro le affida e crea per lei ruoli di forte impatto in produzioni che hanno riscosso grandi consensi nei vari tour in Italia, Spagna e Regno Unito. La collaborazione con Kemp è diventata negli anni un’intesa talmente profonda che il maestro, con un gesto unico e mai avvenuto in passato, le ha insegnato alcuni dei suoi più importanti assoli come Traviata, The Flower e The Angel chiedendole di continuare a danzarli dopo di lui. Lo ha affiancato anche in tutta l’intensa attività formativa di workshops e masterclasses, vere esperienze totali, fisiche ed emotive, grazie al modo unico di Lindsay di “risvegliare la danza e l’umanità, di ciascuno e del gruppo”. Daniela cerca ora di continuare a spargere il seme della poetica del Maestro, di trasmettere l’approccio di Lindsay, la sua visione, il suo umorismo, la sua intensità ed i suoi incantesimi. Insieme hanno tenuto workshops in tutta Europa, Roma, Milano, San Benedetto, L’Aquila, per il progetto “Liberare le Energie” di Inscena, Firenze, Verona, Genova, solo per citarne alcuni e alla Guildford School of Acting, University of Surrey, al Conservatorio Real de Madrid, La Escuela Superior de Arte Dramàtico de Malaga, e progetti laboratoriali a lungo termine per Dance Base di Edinburgo, Royal Academy of Dramatic Arts di Londra, l’Istituto Europeo del Design e Università e Comune di Verona.