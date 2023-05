"Oltre i Muri" di Amalia Stagnaro al Teatro Conchiglia di Sestri Levante

Sabato 20 maggio andrà in scena lo spettacolo teatrale “Oltre i muri" scritto e diretto da Amalia Stagnaro al Teatro

arena Conchiglia di Sestri Levante (via alla Penisola 37) uno dei teatri più suggestivi della riviera ligure. L'evento nasce dalla collaborazione tra la Compagnia teatrale Chandrama e il circolo Matteotti di Sestri Levante.

“Oltre i muri” si ispira al romanzo intitolato “Il ballo delle pazze” di Victoria Mas, ambientato nell'ospedale psichiatrico Salpetriere di Parigi, luogo in cui venivano internate per mano maschile, donne scomode, rifiutate e abbandonate dalle loro famiglie. La struttura era diretta dal Dott. Jean Martine Charcot, uno dei più accaniti teorici dell'isteria, malattia inventata per ostacolare, imprigionare o patologizzare la condizione femminile. Lo spettacolo infatti vuole denunciare il maschilismo etero-patriarcale dominante annidato nella società dell’ 800, strizzando l'occhio alle oppressioni odierne.

L'adattamento teatrale di Amalia Stagnaro avvalendosi di un linguaggio molto fisico raggiunge momenti di catarsi fra canto, ballo e illusione evocando suggestive immagini onirico-poetiche che si alternano a crudi momenti di realtà. Provocatorio e potente “Oltre i muri” è un continuo alternarsi tra luce e ombra, è un coro di voci che si libera tra i corridoi asettici dell'ospedale, un grido che per essere sentito oltrepassa i muri, scuotendo le coscienze di ognun* di noi.

Chandrama è una compagnia emergente fondata da Amalia Stagnaro, regista e attrice sestrese e le altre giovani teatranti

(Penelope Zaccarini, Valentina Sandri, Giulia Donini, Alice Franceschini, Agnese Zorzi, Rachele Ferraro, Cecilia Andreis, Michelangela Battistella) nell'autunno del 2022 dopo aver condiviso la stessa formazione all'Atelier Teatro Fisico Philip Radice di Torino. Il loro progetto nasce dal forte desiderio di diffondere messaggi di lotta e rivendicazione femminile attraverso l'atto teatrale, sperando di accendere o accrescere nelle persone qualche fiamma di consapevolezza riguardo l'opressione sistemica di genere. “Sognamo un mondo senza alcuna forma di repressione, dove vige bellezza, amore e collaborazione.

Inizio ore 21, la compagnia Chandrama sceglie di non imporre un prezzo fisso per permettere a tutte e tutti di vedere lo spettacolo, adottando la formula di pagamento a offerta libera all'uscita. Sarà presente all'interno dell'Arena il servizio bar curato da Birra On Off

e il banchetto con materiale informativo del "Comitato per Andrea".



IN CASO DI PIOGGIA L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO DELLA LAVAGNINA