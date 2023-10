OktoberPest a Campo Ligure: birre artigianali, specialità a base di pesto, musica e giochi per tutti

Venerdì 13 e sabato 14 ottobre torna a Campo Ligure l'Oktoberpest, la festa del pesto e della birra. Appuntamento al Palazzetto dello Sport di Campo Ligure per un evento all'insegna del gusto e del divertimento, per celebrare il connubio perfetto tra il pesto più delizioso e le birre più squisite, tutto sotto lo stesso tetto al coperto per garantire il divertimento indipendentemente dal meteo.

Apertura del ristorante a partire dalle 19:30 con tante specialità a base di pesto e non solo: trofie bianche e di castagne, trofie alla Carlofortina, Sancrau (piatto tipico della Valle Stura), hamburger e la novità di questa edizione: alette di pollo piccanti e un dolce con sentori di basilico. Il tutto accompagnato dalle birre artigianali del Birrificio Artigianale Pasturana. Intrattenimento per tutte le età, con toro meccanico, biliardo gigante e gonfiabili per i più piccoli. Musica dal vivo con Clan Banlieue AgriFolk (venerdì, ore 21) e Quei de Rsciugni (sabato, ore 21). Ingresso libero.

Per informazioni: prolococampoòyahoo.it oppure pagina facebook della Pro Loco Campo Ligure.