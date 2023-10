OktoberForst Birra&Musica con The Vintage Duet

Direttamente da Merano da Piuma arriva l'OktoberForst Birra&Musica. Venerdì sera dalle ore 19 birra Forst non pastorizzata a caduta, piatti tipici bavaresi e musica dal vivo con i The Vintage Duet. Duo super rodato composto da Matteo Nocco e Fabrizio Salvini, il quale propone solo musica incisa su vinile, dal country al blues d'autore, dal pop di qualità all'improvvisazione su brani anni 80. Bob Dylan, Johnny Cash, David Bowie, Bee Gees, Willie Nelson, Ray Charles, Depeche Mode, Rod Steward e molti altri grandi autori del passato, in un'atmosfera intima e coinvolgente. Si può anche solo bere qualcosa senza l'obbligo di cenare.

