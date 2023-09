Prima edizione per l'Oktoberfest Cogoleto: birra, specialità bavaresi, musica, giochi e mercatini

In occasione dei festeggiamenti per i mille anni di Cogoleto, le associazioni del comune rivierasco organizzeranno la prima edizione dell’Oktoberfest Cogoleto. Venerdì 29 e sabato 30 settembre dalle ore 17 fino a tarda sera, nella splendida location sul mare del Molo Speca, stand gastronomici con area tavoli sotto le stelle e specialità della tradizione bavarese, la vera birra di monaco ma non solo! Anche mercatini dell’artigianato, sport, esibizioni, animazione per bambini, con la partecipazione della Band degli Orsi dall’Ospedale Gaslini di Genova, e tanta musica a tema con concerti di party rock band. Special guest il duo genovese “I Cugini della Corte”.

Programma

Venerdì 29 settembre

Ore 17 merenda con le tradizionali focaccette, apertura stand gastronomici con esibizioni sportive, cinofile e musicali a tema, mercatino dell’artigianato

Ore 17:30 animazione per bambini con laboratori, giochi di magia e laboratori a cura della “Band degli Orsi” dal Gaslini

Ore 22 concerto della party band “Hiphopize”

Sabato 30 settembre

Ore 17 merenda con le tradizionali focaccette, apertura stand gastronomici con esibizioni sportive, cinofile e musicali a tema, mercatino dell’artigianato

Ore 17:30 animazione per bambini con laboratori, giochi di magia e laboratori a cura della “Band degli Orsi” dal Gaslini

Ore 22 concerto della rock surf band band “The Sunny Boys”

Parte del ricavato verrà impiegato per l’acquisto di giochi per le scuole materne di Cogoleto. Evento organizzato dalle associazioni di Cogoleto con il patrocinio del Comune di Cogoleto.

Per info: www.cogoletoturismo.it