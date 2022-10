Terza edizione per l'Oktober Pest a Campo Ligure: birra, pesto, mercatini e prodotti locali

Dopo cinque anni, venerdì 21 e sabato 22 ottobre torna l'appuntamento con il folkloristico Oktober Pest a Campoligure (Palazzetto dello Sport in piazzale Europa). Due giornate all'insegna della birra artigianale, del pesto, giochi gonfiabili per tutte le età, mercatini e prodotti gastronomici tipici. In entrambi i giorni il ristorante aprirà dalle ore 19:30 con birra artigianale e piatti della tradizione.

Non mancherà la musica: venerdì dalle 21:30 andranno in scena i "Clan Banlieue Agrifolk", sabato sarà la volta de "I tre folkettieri". Sabato dalle ore 17 ci sarà il torneo di Calcio Balilla Umano e "Last One Standing".

Ingresso libero, per info e iscrizioni contattare via email prolococampo@yahoo.it o telefonare al 389 9823571.