"Ogni bambino è un cittadino" al Teatro della Tosse

Il 23 gennaio alle 15 al Teatro della Tosse arriva "Ogni bambino è un cittadino", spettacolo pensato per stimolare in modo piacevole e ludico bambini e i ragazzi alla conoscenza della Costituzione italiana e ai valori di cui è portatrice e garante. Lo spettacolo è liberamente ispirato a “La Costituzione spiegata ai bambini” di Anna Sarfatti e ripercorre i diritti e i doveri sanciti dai principali articoli della nostra Costituzione.

Un funzionario della Repubblica italiana insieme al suo aiutante pasticcione e impreparato sono stati inviati qui, oggi, dal Presidente della Repubblica. La loro missione è quella di mettere a conoscenza i ragazzi dell’importanza del contenuto della nostra Costituzione.

Fin qui tutto bene, non foss’altro per una serie di simpatici fraintendimenti e divertenti incomprensioni che complicheranno terribilmente il compito dei due uomini, i quali tuttavia, nonostante le difficoltà, riusciranno con l’aiuto dei bambini a portare a termine la missione.

Nel tentativo di trovare un linguaggio familiare per i ragazzi favorendone la ricezione dei contenuti, nello spettacolo alcuni degli articoli presi in esame vengono affrontati utilizzando le filastrocche della Sarfatti, che hanno come oggetto ad es. il diritto al lavoro, l’uguaglianza, l’accoglienza dello straniero ecc. proponendole come fossero canzoni rap. Lo spettacolo utilizza una serie di interventi pittorici che vengono realizzati dal vivo dall’operatore e proiettati sulla scena.

Lo spettacolo è stato premiato nel 2014 dal Presidente della Repubblica con un riconoscimento per l’impegno civile e la sensibilità verso le nuove generazioni.