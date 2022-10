“Oggi sposo”: un monologo ironico sull’amore al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 22 ottobre alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena Matteo Cirillo con “Oggi sposo” per la regia di Duilio Paciello. Un ragazzo sull’altare si sta per sposare: ci sono gli invitati, il bouquet, il frac, la musica, sembra tutto pronto ma c’è un dettaglio che manca, ovvero la sposa. D’altronde non si può volere tutto dalla vita, no?

“Oggi sposo” è un monologo brillante in cui attraverso situazioni comiche, drammatiche e ironiche, lo sposo racconta quel giorno, anzi quei secondi in cui si è innamorato per tutta la vita: “Ci vogliono solo 8,2 secondi per innamorarsi di una persona, ma potrebbe non bastare una vita per dimenticarla”. Lui non riesce a scordarla e soffre, ma per fortuna accanto a lui ci sono i suoi migliori amici che lo hanno sempre aiutato: Tavernello, Xanax e Dottor Petrella. Si dice che l’amore è eterno finché dura, ma finchè dura cosa? L’amore o la vita? Lo sposo dichiara amore eterno alla sua amata non solo in questa vita, ma per tutte quelle che verranno.

“Il monologo di Cirillo – spiega il direttore artistico del Sipario Strappato Sara Damonte – è ironico e pian piano si arriva a capire di quale tipo di amore si parla veramente, con un epilogo particolare per uno spettacolo divertente e molto dolce”.

Lo spettacolo ha vinto il Festival Inventaria 2020, e poi “Miglior spettacolo” e “Miglior attore” alla quinta edizione del premio Traiano. “Miglior spettacolo” al Festival Tac_Theatre and Cinema di Roma, “Miglior attore” al Premio della Città di Leonforte. Spettacolo finalista della rassegna “Salviamo i talenti 2021” del teatro Vittoria.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121