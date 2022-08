"Oceano mare e la zattera della Medusa" in scena all'Isola delle Chiatte

Il terzo appuntamento con Sea Stories è con lo spettacolo scritto e diretto da Igor Chierici e Luca Cicolella “Oceano mare e la zattera della Medusa“, in programma all’Isola delle Chiatte da sabato 20 a mercoledì 24 agosto. L’evento è all’interno di EstateSpettacolo 2022.

Mai come oggi la storia del naufragio della fregata Medusa, può essere attuale: resistenza, resilienza, sacrificio e speranza”. Il celebre quadro firmato dal pittore Theodore Gericault nasconde innumerevoli storie: quantomeno centoquarantasei come le vittime del naufragio della fregata Meduse e otto dei superstiti che ne hanno raccontato gli sforzi. Le agonie, le umanità e le vicende a bordo di quella zattera lasciata naufragare dopo che il capitano del vascello decise di tagliare la corda (da qui il famoso detto), nasconde la denuncia socio politica delle vicende francesi dopo le sconfitte napoleoniche e nasconde il racconto che un medico, superstite, raccontò al pittore francese affinchè questo potesse dipingerne una tela immensa, sette metri per cinque, oggi esposta al Louvre di Parigi.

La zattera della Medusa è una storia attuale dove la metafora del naufragio può e vuole porre un’attenzione sociale alla nostra quotidianità. Da qui la volontà di voler rappresentare a teatro questa tragica avventura: il teatro oggi deve avere un’attenzione e deve saper parlare al pubblico con archetipi di riferimento poiché gli errori e le umanità di oggi sono, molto spesso, una ripercussione del passato.

Cosa è disposto a fare l’uomo per sopravvivere? L’archetipo che ricorda a noi tutti, spettatori, quanto non esista una scelta giusta quando nulla ormai è più corretto, quando nulla ormai non ha più una regola se non quella di sopravvivere. La zattera della Medusa vuole portare al più vasto pubblico possibile, nella sua operazione in toto, l’idea di raccontare una storia sfruttando i tempi odierni. Con questo progetto si pensa ai giovani, ad un loro coinvolgimento, con l’intento di voler far scoprire loro un nuovo modo per conoscere una storia, un evento, un racconto: lo scopo e l’essenza di dover e voler fare teatro.

Il “Sea Stories Festival” è il primo festival dedicato al mare che si svolge proprio sul mare. L’attenzione negli anni a voler portare prime nazionali con la tematica marina, marinaresca, attingendo sia dalle varie antologie e drammaturgie passando per la narrativa, il fumetto e la poetica mondiale, ha affezionato un pubblico sempre più desideroso di scoprire le nuove iniziative proposte di anno in anno. Attraversando varie disavventure e veri e propri momenti bui cittadini, dalla caduta del Ponte Morandi alla pandemia Mondiale, il Sea Stories non ha mai smesso di esistere cercando di regalare un momento di gioia, spensieratezza e cultura con la sua arte.