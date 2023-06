Gran finale all'Ocean Live Park con Frecce Tricolori, paracadutisti, Ryder Cup, Amerigo Vespucci e Palinuro

Sarà sabato 1° luglio la giornata clou degli eventi del Grand Finale di The Ocean Race, con un intenso programma di eventi dalla mattina fino a tarda sera. Ad aprire la giornata, nell’Ocean Live Park del Waterfront di Levante, lo spettacolare lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano (dalle 10:21 alle 10:28) con il Tricolore e la Bandiera di The Ocean Race Genova The Grand Finale.

A seguire, alle 10:45, le note della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense animeranno il Park e saluteranno gli equipaggi dei team, pronti a salpare per l’uscita lungo la costa genovese. Nel pomeriggio lo spettacolare incontro, nello specchio acqueo di corso Italia, delle barche di The Ocean Race con le regine del mare: il veliero della Marina Militare Amerigo Vespucci, che partirà per il giro del mondo, e la nave scuola Palinuro, entrambe a Genova in occasione del Grand Finale. Nel pomeriggio, alle 14:30, naso all’insù per il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” sull’Ocean Live Park.

Alle 16:45, l’Ocean Live Park riceverà un’altra visita speciale: sul palco centrale arriverà la Ryder Cup, la storica sfida di golf tra il Team Europe e il Team Usa, che per la prima volta nei suoi quasi 100 anni di storia si disputerà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club (dal 29 settembre al 1° ottobre).

Il trofeo fa rotta su Genova e nelle giornate di sabato e domenica ci saranno prove di golf gratuite per tutti: sul palco dell’Ocean Live Park sarà presentata la grande sfida di Roma alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del sindaco di Genova Marco Bucci, del capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi e del direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali.

La grande festa si chiuderà all’Ocean Live Park con la premiazione, alle 17:15, dei “campioni” della 14° The Ocean Race sul paco centrale: fino alle 21 il pubblico potrà passeggiare tra le Formula 1 del mare sui pontili del Waterfront e salire a bordo per scoprire i segreti di chi ha navigato intorno al mondo. Riflettori puntati sul Park nelle dirette, dalla mattina con le parate dei Team VO65 e barche Imoca, su Rai 1 alle 11 e sui canali mondiali del gruppo Discovery e Eurosport.

Dopo la premiazione, dalle 20, Dj Set Radio 105 e spettacolo di luci sotto la tensostruttura dell’Ocean Live Park.

Il programma completo della giornata: https://theoceanracegenova.com/1-luglio-2023