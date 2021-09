"Oblivion Rhapsody": gli Oblivion al teatro Ivo Chiesa

Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: Oblivion Rhapsody, al teatro Ivo Chiesa dal 25 al 28 novembre 2021, è la summa dell’universo Oblivion, in una scintillante nuova versione. In piena crisi di mezza età, Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli ovvero gli Oblivion, sfidano se stessi con un’inedita e sorprendente rielaborazione acustica della loro fantastica opera omnia. «Uno spettacolo – garantisce con ironia il regista Giorgio Gallione – che toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia: cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note, scomposti e ricomposti a prendere nuova vita. Per la prima volta gli Oblivion saliranno sul palco nudi e crudi per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri».

Oblivion Rhapsody allora, è un gigantesco collage delle performance più amate e imitate, un patchwork inarrestabile che parte dalle ormai famose parodie dei classici della letteratura, passando per la dissacrazione delle hit pop a colpi di risate: un viaggio lungo dieci anni, che rievoca raffinate e folli sperimentazioni, tutto il meglio (e il peggio) di un decennio di creazioni. Ovvero: quello che non osavate chiedere, quello che ricordavate, quello che amate di più e quello che non avete mai visto. Cosa chiedere di più?

Gli Oblivion si incontrano nel 2003 a Bologna: trascorrono anni intensi spesi nel teatro di rivista e nei musical, poi nel 2009 diventano notissimi al grande pubblico grazie al loro video su YouTube I promessi sposi in 10 minuti, micro-musical visto ed emulato da milioni di utenti. Da quel momento il gruppo non si è mai fermato, macinando successi con la stessa allegria con cui frantumano tutte le regole del teatro e della musica.

