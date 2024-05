Al Museo di Villa Croce un incontro dedicato a tutti gli appassionati di fotografia e arte

Mercoledì 8 maggio, dalle 17:45 alle 19, il Museo di Villa Croce a Genova accoglierà un incontro dedicato a tutti gli appassionati di fotografia e arte.

Linda Kaiser e Chico Schoen, due professionisti del settore, si confronteranno sul tema “Obiettivi svelati: fotografia tra realtà e illusione”. Si tratterà di un viaggio affascinante attraverso l’obiettivo fotografico, per svelare il potere evocativo di questo mezzo espressivo e la sua capacità di catturare l’essenza di ciò che vediamo e di ciò che immaginiamo.

Ospiti d’eccezione della serata saranno gli artisti Giorgio Musinu e Giacomo Costa, protagonisti della mostra “Nowhen Nowhere Giorgio Musinu + Giacomo Costa. La sospensione del tempo e dello spazio”, curata da Linda Kaiser e allestita a Villa Croce nel 2022. Al termine dell’incontro, Musinu e Costa firmeranno le copie del libro/catalogo della mostra (acquistabile al Museo entro le ore 18), un’occasione unica per collezionare un ‘pezzo’ prezioso e per incontrare da vicino i due artisti.

In apertura della serata, verrà proiettato il filmato di finissage girato da Andrea Parodi il 26 agosto 2022, un tuffo immersivo nelle atmosfere della mostra e un omaggio al talento di Musinu e Costa. Le performance del producer Van Dyuk, che ha curato il dj set, della compositrice Alessia Ramusino, che ha cantato suonando la chitarra, delle attrici Milo Prunotto ed Elisa Porzio, che hanno effettuato una lettura teatrale di alcuni brani degli autori che hanno ispirato i due artisti protagonisti, hanno allietato il finissage della mostra e saranno visibili all’interno del filmato. È questa un’occasione per rivivere i momenti salienti dell’evento e per apprezzare il connubio tra fotografia, musica e letteratura.

L’incontro è dedicato a tutti gli amanti dell’arte e della fotografia, un’opportunità per riflettere sulla forza visionaria dell’immagine e per scoprire nuove prospettive attraverso l’obiettivo fotografico.