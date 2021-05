"Nutrirsi d'arte": incontri su cibo e arte ai Musei di Strada Nuova

Negli spazi del mezzanino di Palazzo Bianco, i Musei di Strada Nuova propongono una nuova serie di incontri a partire dal 7 maggio, dalle 12 alle 14. Nutrirsi d’Arte è dedicato al mondo della ceramica e del cibo e realizzato nell’ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale “Cultura, futuro, creatività”. Gli incontri sono a cura di Simone Grando e Thea Federica Zacherl.

L’iniziativa propone al pubblico un approccio diverso con gli splendidi pezzi delle Raccolte Ceramiche dei Musei di Strada Nuova, che possono essere ammirati a distanza ravvicinata, senza l’ostacolo della vetrina, e che diventano l’occasione per parlare dei cibi e delle bevande che in origine erano destinati a contenere. Vengono presentati manufatti settecenteschi, preziose porcellane e maioliche, provenienti da Oriente e da Occidente, raccontati attraverso la loro storia, le loro caratteristiche e il loro uso, ma non solo. Il dialogo tra lo spettatore e il curatore si concentra anche sull’origine e lo sviluppo del caffè, tè, cioccolata e gelato.

Nutrirsi d’arte viene preceduta da una serie di video visibili sul canale YouTube di Genova More Than This, i quali danno un’anteprima dell’incontro in presenza, con l’intento di anticipare alcune notizie sui pezzi delle collezioni e sulla storia dei quattro alimenti protagonisti, per preparare lo spettatore ad entrare in un dialogo con il curatore fatto di storia, oggetti, profumi e gusti.

La durata dei tre incontri è di circa 15 minuti ciascuno. La prenotazione è obbligatoria e da effettuare tramite il sito dei Musei di strada Nuova alla voce biglietti e card o al numero di telefono del BookShop 0102759185.

Gli incontri

"Il Caffè"

Il 7 maggio dalle 12 alle 14 viene approfondito il tema del caffè attraverso un percorso tematico legato alle ceramiche.

"La cioccolata e il gelato"

Il secondo appuntamento ha luogo il 14 maggio, sempre dalle 12 alle 14, con al centro un doppio tema: la cioccolata e il gelato nella ceramica.

"Il tè"

L'ultimo appuntamento della rassegna è venerdì 21 maggio dalle 12 alle 14 con l'approfondimento del tema del tè, sempre unito alla ceramica.