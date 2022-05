"Quésto nòstro amô": presentazione del nuovo progetto musicale in lingua genovese di Oscar Prudente

Sabato 14 maggio alle ore 17:00 in viadelcampo29rosso sarà presente Oscar Prudente, paroliere e musicista e produttore discografico, tra i più grandi in assoluto, che nel corso della sua intensa carriera ha lavorato con artisti quali Fabrizio De Andre‘, Bruno Lauzi e Ivano Fossati e vantato collaborazioni con Dario Fo, Mogol, Lucio Battisti, Gianni Morandi, Francesco Baccini e molti altri.

Presenta il nuovo progetto "Quésto nòstro amô". Un concerto-spettacolo che nasce da due esigenze fondamentali: la difesa della lingua genovese e la riproposizione al pubblico, anche dei giovani, della bossa nova/jazz.

Lo spettacolo propone nuove canzoni, tutte in lingua genovese, contenute in un Lp in vinile dal titolo "Quésto Nòstro Amô". Il filo conduttore del disco è sempre il mare, dalla prima poesia di un camallo che apre il primo brano, alla sirena che scompare tra le onde, protagonista dell’ultima canzone.

Nell'intento di valorizzare la lingua genovese Oscar Prudente ha coinvolto anche personaggi famosi a livello nazionale, ma con il cuore ancorato alla propria città d’origine: Carla Signoris, Tullio Solenghi, Corrado Tedeschi, Michele, Franca Lai, Enrique Balbontin, Franco Piccolo hanno infatti interpretato canzoni e poesie tratte dall’Album.

Un’orchestra dal vivo, composta da musicisti genovesi e brasiliani, accompagna le performances dei diversi artisti.

Un evento culturale che travalica il semplice concerto musicale. In questi ultimi anni ha infatti condotto una operazione di recupero linguistico/culturale, avvalendosi della collaborazione di Franco Piccolo e del professor Franco Bampi, e nei testi delle canzoni compaiono alcuni lemmi desueti e parole dal significato plurimo. Proprio approfondendo le diverse assonanze del genovese è venuto spontaneo coniugarle con la musica brasiliana, come già fece l'amico Lauzi, in particolare la bossa nova.

I versi delle canzoni provengono da differenti esperienze letterarie:mdai manoscritti di Stefano Vallerga, eccelso rosticciere dell’antica gastronomia genovese, alle poesie erotiche di Franco Manzoni, milanese di Nervi.

Evento ad ingresso libero, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro , che per il Comune di Genova gestisce lo spazio museo dedicato alla canzone d'autore genovese.

Per informazioni: tel 010.2474064 info@viadelcampo29rosso.com.