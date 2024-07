"Nuovo Cinema Maddalena", l'arena estiva nel cuore del centro storico di Genova

Dopo il successo dell’edizione 2023 torna il Nuovo Cinema Maddalena con una rassegna di film a ingresso libero nel cuore del centro storico di Genova.

Comincia giovedì 4 luglio “Mondi lontani - Genti vicine”, la seconda edizione della rassegna cinematografica estiva nel chiostro della Chiesa della Maddalena (piazza della Maddalena 11, a qualche metro dalla centralissima Via Garibaldi). Quest'anno il filo conduttore che lega gli otto appuntamenti (tutti i giovedì sera di luglio e settembre) è l'incontro tra culture del mondo, lontane tra loro ma nello stesso tempo ricche di storie che le accomunano. La rassegna è idealmente divisa in due parti. I primi quattro appuntamenti di luglio, “nuovi incontri, nuove storie”, narrano realtà di convivenza, confronti, legami; la seconda parte prosegue a settembre con “oltre l'orizzonte, storie familiari” , con un viaggio alla scoperta di storie di vita in paesi lontani.

Tutti i film saranno presentati da Cristiano Palozzi, regista e direttore del Genova Film Festival e ci sarà occasione di avere momenti di dialogo con addetti ai lavori, come l'11 luglio quando il regista Daniele Gaglianone presenterà il suo La mia classe che vede come protagonista Valerio Mastandrea. I film presentati hanno partecipato e sono stati premiati nei più importanti festival cinematografici del mondo. Accanto a opere di grandi registi come l’inglese Ken Loach o il finlandese Aki Kaurismäki, troviamo pellicole di autori meno conosciuti al grande pubblico come la talentuosa regista di origine siriana Soudade Kaadan o film recitati da grandi attori come il candidato al Premio Oscar Richard Jenkins o Omar Sy (protagonista della serie TV Lupin e del pluripremiato Quasi amici – Intouchables). Una delle serate, “Corti senza confini”, sarà dedicata a una rassegna di cortometraggi sull’incontro fra culture.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’evento è organizzato dall'Associazione Casa della Maddalena e Arteprima Factory in collaborazione con il Genova Film Festival. L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ampia cornice delle attività promosse dal Comune di Genova per la valorizzazione del centro storico.

L’Associazione Casa della Maddalena è un’organizzazione di volontariato che opera nel centro storico di Genova sulla scia del carisma dei Padri Somaschi. Tra i tanti obiettivi, si pone quello di creare un presidio contro il degrado e favorire l'accoglienza e l'integrazione organizzando eventi culturali e ricreativi accanto alle diverse iniziative e attività che animano la Casa della Maddalena e i suoi ospiti.

Calendario

Luglio, giovedì ore 21

4 luglio - L'OSPITE INATTESO di Tom McCarthy

11 luglio - LA MIA CLASSE di Daniele Gaglianone (incontro con il regista)

18 luglio - MIRACOLO A LE HAVRE di Aki Kaurismäki

25 luglio - IN QUESTO MONDO LIBERO di Ken Loach

Settembre, giovedì ore 20:30

5 settembre - CORTI SENZA CONFINI (rassegna di cortometraggi)

12 settembre - IL VIAGGIO DI YAO di Philippe Godeau

19 settembre - NEZOUH - IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kaadan

26 settembre - IL FUTURO SIAMO NOI di Gilles de Maistre

Programma completo e aggiornamenti sulle pagine Instagram e Facebook di Casa della Maddalena

https://www.instagram.com/casadellamaddalena?igsh=dTFwYnZkbXVkb2k=

https://www.facebook.com/casadellamaddalena