I “Nuovi Solidi” a Cogoleto, concerto di beneficenza con tributo a Lucio Battisti

I “Nuovi Solidi”, apprezzata tribute band sanremese di Lucio Battisti, si esibiranno venerdì 9 settembre 2022 presso il Molo Francesco Speca di Cogoleto (GE) - all'interno della rassegna "Un Mare di Note" - in un concerto di beneficenza in favore di ENEA - European Neuroblastoma Association, una ONLUS di genitori con esperienza diretta di malattia attiva nel finanziamento della ricerca scientifica volta allo studio ed alla cura del neuroblastoma, una neoplasia pediatrica ad alta malignità che rappresenta la prima causa di morte per malattia in età prescolare.

https://www.eneassociation.org/iniziative/neuroblastoma-eventi.html