“Nuovi sguardi sul centro storico”: musica, laboratori, visite e feste di Halloween nei vicoli di Genova

I sestieri del centro storico si preparano a festeggiare il weekend di Halloween e il primo compleanno di Artroom e Vineria del Molo, le principali attività della rete di prossimità tra piazza Ferretto e piazza San Donato legate al Patto di Sussidiarietà: spazi inaugurati lo stesso giorno nel 2022 con l'obiettivo di contribuire al processo di rigenerazione del sestiere del Molo.

Artroom è un progetto che ha come scopo l’utilizzo dell’arte come strumento di condivisione e inclusione nei confronti della comunità locale e non solo: attraverso un criterio di rotazione mensile gli artisti condividono progetti e laboratori aperti al pubblico spaziando dall’astrattismo al fine art, alla scultura.

La Vineria del Molo di piazza San Donato è la vineria sociale di quartiere: la produzione lega e unisce le cantine sociali delle diverse cooperative che operano nel settore, la mission è il consumo sostenibile a basso costo, anche attraverso il riciclo del vetro con vino sfuso, e la promozione del territorio.

Nell'ambito del programma di “Nuovi sguardi sul centro storico” sono previsti talk, laboratori, dj set, attività per famiglie, passeggiate e visite guidate per ampliare gli sguardi sul centro storico, viverne e condividerne la bellezza e fare festa.

Info sulle pagine facebook di Sestiere del Molo, Sestiere di Prè e Sestiere della Maddalena.

Programma

Tutti i giorni 10-13 e 15-18

Apertura chiesa e convento di Santa Maria di Castello

SGUARDI FOTOGRAFICI - Social contest sul sestiere del Molo a cura di Coop. il Ce.Sto

Venerdì 27 ottobre

10-13 e 15-18

Visita all’Oratorio San Giacomo Maggiore alla Marina e alla Cripta dei Santi Nazario e Celso nel Santuario N.S. delle Grazie, a cura di Associazione Culturale Santa Maria di Castello

16-18 – Via Cairoli 14/6

Presentazione della Biblioteca Margherita Ferro specializzata in testi al femminile, a cura di U.D.I. – Unione Donne in Italia

16-18 - Via di San Bernardo 47R

Musica balcanica itinerante a cura di Teatro Scalzo

16:30-18:30 - Via di San Bernardo 47R

SGUARDARSI E SGUARDARE IL MONDO CON OCCHI DIVERSI. Laboratorio di maschere misteriose a cura di Momart

17:30 – Via San Donato 26

Inaugurazione della nuova sede operativa del Patto di Comunità

18 – Piazza San Donato

HAPPY BDAY VINERIA!

18 – Piazza Ferretto

HAPPY BDAY LOSTECCO!

18 – Falegnameria Sociale, Stradone Sant’Agostino 22R

TALK Artigianato & Territorio: il “Fatto a Mano” nel Centro Storico di Genova

18-22 – Piazza Ferretto

HAPPY BDAY ARTROOM! Live music, djset, sangria e lotteria. Performance Time with Tiler alle 19.30, BodyArt By IlDagoArt alle 22.00

Sabato 28 ottobre

10:30-11:30 – Area Archeologica Giardini Luzzati

Visita virtuale dell’Area Archeologica di San Donato a cura di Zippemmu

15-17 - Vico della Chiesa della Maddalena 20R

Visita SESTIERI TOUR a cura di Maddalive e Explora

16 – Truogoli di Santa Brigida

TUTTI IN MASCHERA PER HALLOWEEN AI TRUOGOLI Dolcetto o scherzetto? Laboratori, giochi e letture per bambini, a cura del CIV Balbi-Principe-S. Brigida, in collaborazione con il Circolo Vega Arciragazzi

17 – Piazza Negri 4R

Presentazione della guida di Genova a fumetti “LO SGUARDO DEL FUMETTISTA. EPISODI CURIOSI E IRONICI DELLA CITTÀ VECCHIA COLTI DALLO SGUARDO DELL’AUTORE”

21 – Giardini Luzzati

Concerto dei VIADELLIRONIA

Domenica 29 ottobre

15 - Sestiere di Prè

STREGHE E STREGONI. Passeggiata in maschera tra Via Prè e Via del Campo, a cura di Migrantour e Coop. Solidarietà e Lavoro

Lunedì 30 ottobre

15-17 - Porto Antico, Piloni della Sopraelevata

ARTE DI STRADA. Visita guidata riservata a persona con disabilità o fragili, a cura di Dalet e Coop. Dafne

16:30-18 – Via della Maddalena 117r

3,2,1...VIA DELLA MADDALENA! Caccia al tesoro tecnologica, al termine del gioco ci sarà un piccolo gadget di Halloween in regalo. Si può partecipare travestiti, max 15 partecipanti, a cura di MadLab 2.0

17-19 – Porta di Vacca

SGUARDI DI PIETRA: Passeggiata da Porta di Vacca a Porta Soprana alla scoperta delle pietre usate nel centro storico, con lo sguardo del geologo e quello dell’archeologo dell’architettura, a cura di ISCUM APS, GSF ETS e Easy Design Corner

Martedì 31 ottobre

16 - Piazza Don Gallo

IL GIOCO DEL LOCAL. Giochi da tavolo in piazza, a cura di DECK Educativa di strada

16:30-18 – Giardini Luzzati

GHOSTBUSTERS! PARATA DI HALLOWEEN a cura della Coop. Il Ce.Sto

17 – Piazza Cernaia

FESTA IN MASCHERA Giochi, truccabimbi e merenda a cura di Il Formicaio

21 – Giardini Luzzati

MUSICA DA URLO Concerto dei BORDER, a seguire CISCAKE dj set

Mercoledì 1° novembre

10:30 – Via balbi, Arco Salita S. Brigida

QUATTRO PASSI A SANTA BRIGIDA, a cura di Roberto Balestrino

14-17 – Chiesa di San Donato

Visita alla Torre Nolare della Chiesa di San Donato

Venerdì 3 novembre

15 – Viadelcampo29rosso

LA GENOVA DI FABER. Un racconto tra caruggi e fronte mare alla scoperta delle canzoni e dei luoghi cari a Fabrizio De André, a cura della Coop. Solidarietà e Lavoro. Costo al pubblico 10 € (gratis 0-12 anni)

Sabato 4 novembre

15-17 – Casa di Colombo

CALAVERITAS. EL DÌA DE LOS MUERTOS NELLA TRADIZIONE MESSICANA. Attività per famiglie a tema Halloween, a cura dei Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro. Costo: € 7,00 a bambino (1 bambino + 1 adulto).

Per info e prenotazioni telefono: 331 2605009, e-mail casadicolombo@solidarietaelavoro.it.