Al via la nuova stagione degli Amici dell'Acquario di Genova

L’Associazione Amici dell’Acquario inaugura il nuovo anno sociale mercoledì 11 ottobre, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova con un concerto del maestro Michele Trenti.

Michele Trenti, genovese, ha studiato chitarra con Anselmo Bersano. È stato direttore artistico dell’Associazione Filarmonica Genovese e ha fondato l’Orchestra Filarmonica Giovanile di Genova divenendone Direttore Principale.

Nel 1992 ha curato a Genova le manifestazioni musicali per le celebrazioni del 500° anniversario della scoperta dall’America.

È stato Vicepresidente dell’AMI, Associazione dei Musicisti Italiani, con sede a Pesaro.

È Direttore Artistico del Paganini Genova Festival ed è stato Vicesegretario generale del Premio Paganini.

È Presidente dell’Associazione Amici di Paganini.

Il concerto sarà preceduto dai saluti e dagli auguri di Beppe Costa, presidente di Costa Edutainment, mentre la presidente dell’Associazione, Lucia Pusillo, presenterà nel corso dell’evento la nuova stagione culturale.

La stagione dei Mercoledì Scienza entra nel vivo il 18 ottobre, con l’avvio del primo ciclo di conferenze – Le impronte della scienza nella nostra vita - che ci accompagnerà fino a fine gennaio.

Relatrice della prima conferenza è Marina Orsini, magistrata e scrittrice, che presenta il suo libro ‘’SOLCHI IN OMBRA’’ ed. Canneto, dialogando con Luciana Urbini, laureata in Pedagogia e specializzata in Psicologia. Ad accompagnare il dialogo tra l’autrice e la psicologa la chitarra di Gianni Savoldelli.

L’incontro e tutti i successivi in calendario si tengono alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it

Il calendario degli incontri successivi prevede:

Mercoledì 25 ottobre

Alieni tra noi – Come contrastarli

In natura la presenza di specie aliene invasive, provenienti spesso da paesi lontani, minaccia la sopravvivenza di molte specie autoctone. Per salvaguardare il gambero di fiume A. pallipes sono state messe in campo tante azioni diversificate e sinergiche.

Introduce Bruna Valettini, ufficio progetti europei Acquario di Genova – Costa Edutainment

Chiara Gemmati, responsabile Relazioni esterne, Consorzio di Bonifica di Piacenza

Tobia Pretto (in collegamento video), dirigente veterinario Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Licia Colli (in collegamento video ), ricercatrice in genoma animale presso il Dipartimento di scienze animali della nutrizione e degli alimenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Daniela Ghia, ricercatrice in scienze della Terra e dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di Pavia

Mercoledì 1° novembre

Le tracce nel bosco raccontano

Studiamo le tracce per capire quali specie animali sono presenti, analizzare le dinamiche delle popolazioni animali e le loro interazioni con l’ambiente. Le tecnologie sono molto cambiate: fototrappole, visori termici, droni, DNA

Andrea Marsan, DISTAV, Università di Genova

Piero Genovesi, ISPRA primo tecnologo

Mercoledì 8 novembre

La vita avventurosa di Alfred Russel Wallace

I viaggi e le scoperte di uno dei più grandi naturalisti del XIX secolo, a 200 anni dalla nascita

La vita movimentata e affascinante di Alfred Russel Wallace è un bellissimo spaccato della storia delle scienze naturali del XIX secolo, tra scelte coraggiose e intuizioni geniali.

Alfonso Lucifredi, naturalista, giornalista scientifico, fotografo, videomaker, scrittore

Mercoledì 15 novembre

Macchine che vedono: analizzare il movimento dell’uomo

Il mondo dell’intelligenza artificiale guardato da una prospettiva meno comune: l’analisi automatica del movimento dell’uomo con applicazioni negli ambiti della robotica, della medicina, della riabilitazione.

Francesca Odone e Nicoletta Noceti, docenti di Informatica, DIBRIS Università di Genova

Mercoledì 22 novembre, ore 17.00

Antartide: la sfida di una ambiente estremo

L’Antartide è l’ultimo continente scoperto dall'uomo, ancora parzialmente inesplorato; è una terra austera e inospitale ma straordinariamente ricca di biodiversità, è il più grande laboratorio naturale del nostro pianeta.

Emanuele Magi, professore ordinario di Chimica Analitica e preside della Scuola di Scienze MFN dell’Università di Genova

Mercoledì 29 novembre

Le impronte dell’universo antico in laboratorio: un viaggio affascinante nella fisica delle particelle

L’acceleratore di particelle LHC, presso il CERN di Ginevra in Svizzera, ricrea le condizioni fisiche risalenti a pochissimi istanti dopo il Big-Bang. Lo studio delle particelle emesse permette di studiare i componenti ultimi della materia e delle forze fondamentali della natura.

Francesco Armando Di Bello, ricercatore di Fisica, DIFI, Università di Genova

Mercoledì 10 gennaio

CHAOS

Video di fantascienza con mostra illustrativa visitabile in sala Blu dalle ore 16

Siamo nell'anno 2112, al largo della Grecia, nel punto più profondo del Mediterraneo, l'abisso Calipso a 5270 metri di profondità. In questo punto un'esplosione ha distrutto una base scientifica. Per indagare, l’equipaggio si troverà innanzi a eventi inspiegabili.

Regia di Giorgio Magarò

Introduzione di Paolo Piccardo, esperto in video di fantascienza, UNIGE

Mercoledì 17 gennaio

Matematica divertente e curiosa

Risolvere un problema matematico è proprio come smascherare l’assassino in un avvincente giallo di Sherlock Holmes!

Liuba Ballocco, docente di Matematica presso l'I.I.S. "G. Vallauri" di Fossano (CN), centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano.



Mercoledì 24 gennaio

Il cervello dell’algoritmo. Un fantastico viaggio tra le nanotecnologie e l’intelligenza artificiale

La relazione tra cervello e algoritmi emerge ricordando l’esortazione di Rita Levi Montalcini a coltivare la mente sottolineando la plasticità del cervello e la necessità di continuare a pensare.

Alberto Diaspro, DIFI Università di Genova, Nanoscopy IIT Isituto di Biofisica, CNR

Mercoledì 31 gennaio

Teatro Contemporaneo e Scienza: un’indagine sul processo creativo

a cura di Angela Zinno Phd Digital Humanities – Arte, Spettacolo e tecnologie multimediali e Gaia Leandri – Phd Architettura, Phd Neuroscienze

a seguire reading teatrale ‘’Radioattività: femminile, singolare” – vita e genio di Maria Sklodowska Curie

Un viaggio attraverso la vita, le intuizioni e le scoperte della scienziata polacca che ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo del progresso delle conoscenze.

A cura degli studenti de Il Falcone – Teatro Universitario di Genova

Ideazione, adattamento e regia di Angela Zinno