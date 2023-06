Il Goa-Boa Festival 2023 si apre con il live di Nu Genea all'Arena del Mare

Il Goa-Boa Festival 2023 si apre venerdì 30 giugno all'Arena del Mare al Porto Antico di Genova con il concerto dei Nu Genea, vale a dire i musicisti e dj napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, reduci da una serie di concerti sold out in lungo e in largo per il vecchio continente e un disco – Bar Mediterraneo – che ha conquistato pubblico e critica.

Si distinguono, sin da subito, per la meticolosa ricerca che trae ispirazione da terreni sonori poco esplorati, mettendo al setaccio la musica del passato e rielaborandola in una personale formula di suono che è groove allo stato puro con influenze disco, funk, boogie, elettronica, folk e tanto altro.

Dopo l’acclamato LP strumentale, “The Tony Allen Experiments” (2015), in collaborazione con Tony Allen – storico batterista di Fela Kuti – nel 2018 pubblicano “Nuova Napoli”, un omaggio alla loro città natale: i sintetizzatori diventano un ponte tra passato e futuro, amalgamandosi a strumenti acustici, elettronica e voci in lingua napoletana.

Nel 2021 viene pubblicato il singolo “Marechià”, cantato dalla francese Célia Kameni: rapidamente si conferma come una travolgente hit estiva ed il duo napoletano si ritrova in vetta alle classifiche delle principali radio italiane e francesi. A maggio 2022, i Nu Genea presentano “Bar Mediterraneo”: un nuovo album e un inatteso viaggio musicale, dove si incontrano le voci di tanti popoli diversi, separati dalle lingue ma uniti dal mare e dalla musica. Le loro esibizioni continuano ad entusiasmare prestigiosi festival e club in giro per il mondo, sia grazie alla grande carica energetica in versione live band, ma anche grazie alla sofisticatezza della selezione musicale che rende i loro dj set unici e originali. Nu Genea cura inoltre, insieme a DNApoli e Famiglia Discocristiana, la compilation “Napoli Segreta”, incentrata sulla rivalorizzazione e ripubblicazione di musica prodotta a Napoli negli anni ’70 e ’80.

Ad aprire la serata l'esibizione di Popa, una cantautrice e fashion designer lituana trapiantata a Milano. Insegna design di moda e direzione creativa al Polimoda, crea vestiti per donne chic e scrive musica.

Biglietti disponibili su Dice e Ticketone.

foto: www.goaboa.it