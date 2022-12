Laboratorio natalizio per piccoli cuochi al Novotel Genova

Per rendere indimenticabile il periodo più atteso dell’anno, celebrato con gioia da adulti e bambini, Novotel, marchio storico del gruppo Accor, propone in alcune sue strutture, tra cui quella di Genova, un fitto calendario di iniziative, pensate per prepararsi a vivere la magia delle Feste.

Appuntamento a Genova domenica 11 dicembre: dalle 15 alle 17:30 tutti i bambini sono invitati, con cappellino da Chef e grembiulino, a cucinare e decorare biscotti a tema Natale e, subito dopo, a godersi una golosa merenda in compagnia grazie al Laboratorio Piccoli Cuochi XMAS Edition! Per gli adulti, invece, è previso un aperitivo accompagnato da chiacchiere e allegria.

Prezzo: 7 euro a bambino inclusa merenda, cappellino e grembiulino da Chef Novotel. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 3 ai 14 anni, numero di posti limitato.

15 euro per adulto un ricco aperitivo a buffet.

Necessaria la prenotazione almeno 48 ore prima, contestualmente potrete indicarci eventuali intolleranze e/o allergie alimentari.

Per informazioni scrivere all'email: h1709@accor.com oppure contattare telefonicamente lo 010.09991

Tutti i dettagli, prezzi e prenotazioni, al seguente link.