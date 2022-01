"Novecento" di Alessandro Baricco al Carlo Felice

Eccezionalmente all'Auditorium Montale del Carlo Felice (anziché al Teatro Emiliani), l'edizione di Lunaria a Levante 2022 si apre sabato 29 gennaio, alle 21, con “Novecento”, reading di Pietro Montandon, accompagnato al pianoforte dal grande Dado Moroni, tratto dal celeberrimo racconto di Alessandro Baricco già trasposto sul grande schermo da Giuseppe Tornatore, nel film del 1998 “La leggenda del pianista sull’oceano”. Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, abbandonato in fasce sul pianoforte della prima classe del Virginian, piroscafo che fa la spola tra Europa ed America negli anni della grande emigrazione di massa verso il nuovo mondo, per tutta la vita non scenderà mai dalla grande nave, della quale diventerà lo straordinario pianista di bordo, capace di suonare una musica mai sentita prima e di diventare, appunto, leggenda.

"Il sentimento che ci ha fatto decidere di raccontare ancora una volta questa storia è la paura – spiega Daniela Ardini, direttrice artistica di Lunaria Teatro, che cura anche la produzione dello spettacolo –. La stessa paura di Novecento quando capisce di non voler scendere dal Virginian per lo sgomento provato davanti alla vastità della città, pianoforte dagli infiniti tasti su cui è impossibile suonare una musica umana. Far teatro, anche quando è solo lettura, è pur sempre farlo insieme, come nell'orchestra in cui suonano Novecento e Tim Tooney, l’amico trombettista a cui spetta l'onere del racconto: la complicità che scatta tra gli interpreti da una parte, in un gioco di fraseggio tra parola e musica, e il pubblico dall’altra, ti dà la forza di resistere e guardare al futuro con una nota in più di speranza, quella di cui oggi abbiamo tutti un gran bisogno".

Nato a Genova, Dado Moroni è un musicista di fama internazionale, con lunghi trascorsi nella scena jazz americana e collaborazioni con stelle del calibro di Dizzy Gillespie, Ray Brown, Peter Erskine e Chet Baker, e l’italiano Tullio De Piscopo.

Diplomatosi al Teatro Stabile di Catania, Pietro Montandon è attore teatrale e televisivo di grande esperienza e versatilità, che ha lavorato con Lamberto Puggelli, Armando Pugliese, Giuseppe Patroni Griffi, Cesare Lievi, Antonio Calenda. Per lunghi anni ha inoltre collaborato con la compagnia svizzera Mummenshanz in spettacoli che hanno girato tutto il mondo. Proficua anche la sua più recente frequentazione con Lunaria Teatro, per la quale ha portato sulla scena alcuni grandi classici del teatro siciliano: tra questi anche “Maruzza Musumeci”, che in questa edizione di “Lunaria a Levante” verrà riproposta sabato 5 marzo, e nella quale Montandon interpreta tutti i personaggi dell’insolita favola uscita dalla penna del grande Andrea Camilleriche rielabora il mito di Ulisse e le sirene, il cui canto melodioso si ricollega al tema di questa edizione di “Lunaria a Levante” ospitata dal Carlo Felice.