"Nove vite e dieci blues", la straordinaria carriera di Mauro Pagani, ospite in viadelcampo29rosso

Nell’ambito della rassegna “Il mondo che suona”, giovedì 27 ottobre alle ore 18 Mauro Pagani sarà ospite dello spazio-museo viadelcampo29rosso, per la presentazione dell’autobiografia Nove vite e dieci blues ( Bompiani), in dialogo con il giornalista e critico musicale Renato Tortarolo.

Non poteva esserci location più adatta per ripercorrere le tappe del percorso artistico ed umano di Mauro Pagani, così amato a Genova anche in virtù del lungo sodalizio artistico con Fabrizio De André, con cui ha dato vita a capolavori quali Le Nuvole e Crêuza de mä , quest’ultimo frutto di un lungo lavoro di ricerca sulle musiche del Mediterraneo.

Cercare accordi, andare a tempo con gli altri, improvvisare, questo è abituato a fare un buon bluesman. Così Mauro Pagani ha sempre cercato nella sua vita – nelle sue vite – di andare a tempo con il mondo, di volta in volta ricominciando, rivisitando, reinventando. Lo stesso ha fatto con il suo passato, quando una sera di gennaio del duemilaventi una sconosciuta fatica a ricordare l'ha sorpreso, e l'ha costretto a ingaggiare con la memoria un confronto lungo e faticoso, ma anche inaspettato, persino divertente. Questo libro è il racconto di quei giorni strani, e di un emozionato vagare tra i ricordi: l'infanzia e l'adolescenza a Chiari, in compagnia degli amici Tom Sawyer e Huckleberry Finn; l'amore per il violino e la musica classica, e poi la folgorazione per il rock e il blues; gli anni fondamentali con la Premiata Forneria Marconi, dal 1970 al 1977, dai dancing di provincia alle vette delle classifiche internazionali, in giro per il mondo a suonare e a incontrare l'olimpo del rock; poi il congedo dalla rockstar e una nuova vita a voce bassa e passo lieve, dentro la musica del mondo – il Canzoniere del Lazio, gli Area, Demetrio Stratos, Carnascialia – e dentro l'universo speciale di Fabrizio De André, principe libero, a scrivere capolavori come Crêuza de mä e Le Nuvole; e ancora, la nascita delle Officine Meccaniche, fabbrica di canzoni, di colonne sonore e di sogni, le direzioni artistiche, i festival. Infine una nuova vita mancina: a improvvisare, come un buon bluesman.

Musicista polistrumentista affermato anche come produttore, Mauro Pagani ha fatto parte della Premiata Forneria Marconi nel ruolo di flautista, violinista e cantante, e ha collaborato con molti altri autori e musicisti italiani, fra cui (su tutti) Fabrizio De André, ma anche Gianna Nannini, Timoria, Verdena, Ornella Vanoni, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Zucchero Fornaciari, Francesco Guccini, Morgan, Bluvertigo, Manuel Agnelli, Luciano Ligabue e molti altri. È anche autore di colonne sonore. Le sue ispirazioni comprendono non solo il rock, ma anche il blues e la musica etnica di matrice araba, balcanica e medio-orientale. È uno degli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con tre Targhe ed un Premio Tenco.

L’evento, a cura di laFeltrinelli Genova, viadelcampo29rosso e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova, è a ingresso libero, fino a capienza sala.

Per informazioni: info@viadelcampo29rosso.com ; telefono: 010.2474064