Notturni en plein air a Palazzo Ducale con Oxana Shevchenko

Palazzo Ducale e la GOG Giovine Orchestra Genovesesono lieti di presentare la settima edizione de "I Notturni en plein air": quattro concerti per pianoforte solo, dedicati al tema della Notte e alle atmosfere notturne, proposti da giovedì 29 luglio a domenica 15 agosto, alle ore 20,30 e alle ore 22.15, nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, che ospiteranno i pianisti Duo Paola Biondi & Debora Brunialti, Oxana Schevchenko, Alessandro Commellato e Stefania Neonato.

La notte, carica di riferimenti emozionalmente significativi, ha sempre fornito ai compositori un ricco spunto creativo in ogni epoca.

Certamente l’ottocento è stato il momento più significativo, legato allo sviluppo delle potenzialità sonore del pianoforte, strumento ormai dotato di differenziazioni timbriche e dinamiche fino ad allora sconosciute, o non sufficientemente aperte all’espressione musicale.

Sono così nate le meravigliose pagine di John Field dapprima, di Chopin e di molti altri autori ispirate alla notte, ed è nata la forma del Notturno, nella sua semplice alternanza di lirismo e lieve rapidità angosciante.

Giovedì 5 agosto alle ore 20.30 e 22.15 si terrà il secondo appuntamento che vedrà protagonista la pianista Oxana Shevchenko con un programma che prevede l’esecuzione di musiche di Skrjabin, Stravinskij e Debussy.

Oxana Shevchenko è riconosciuta a livello internazionale come una pianista di eccezionale talento, richiesta tanto come solista quanto come musicista da camera.

Nel 2010, all'età di 23 anni, Oxana Shevchenko ha vinto il Primo Premio allo Scottish International Piano Competition.

Programma

Giovedì 5 agosto 2021

Palazzo Ducale – Cortile Maggiore ore 20,30 e 22,15

Oxana Shevchenko pianoforte

Aleksandr Skrjabin

(Mosca, 1872 – Mosca, 1915)

Notturno in fa diesis minore op. 5 n. 1 (1890)

Notturno per la mano sinistra op. 9 (1894)

Vers la flame op. 72 (1914)

Igor Stravinskij

(Lomonosov, 1882 – New York, 1971)

Tre movimenti da L'uccello di fuoco (trascrizione di Guido Agosti) (1919)

Danza infernale

Berceuse

Finale

Claude Debussy

(Saint-Germain-en-Laye, 1862 – Parigi, 1918)

Da Préludes, Premier livre: n. 4 Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir (1909 - 1910)

Da Préludes, Premier livre: n. 9 La sérénade interrompue Nocturne (1909 – 1910)

Igor Stravinskij

Tre movimenti da Petrushka (1921)

Danza russa

Nella cella di Petrushka

La Fiera dell'ultimo giorno di Carnevale

Biglietteria

Costo del biglietto: € 5

Biglietti in vendita presso gli uffici GOG in Galleria Mazzini, online oppure direttamente la sera del concerto a Palazzo Ducale.

Prossimo appuntamento

Alessandro Commellato pianoforte

Giovedì 12 agosto

Palazzo Ducale – Cortile Maggiore, ore 20,30 e 22,15

Programma:

Franz Schubert

Valses Sentimentales D 779

Valses Nobles D 969

12 Ländler D 790

Sigismund Thalberg

dall'Art du chant applique au piano: Quartetto dai Puritani di Bellini, Lacrymosa dal Requiem di Mozart

Franz Liszt

Valse oubliée n. 1, Czárdás e czárdás obstinee, Rapsodia Spagnola

Alexander Stanchinsky

Notturno

Maurice Ravel

Valses nobles et sentimentales

