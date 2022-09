Notturna al Penna: un cielo trapuntato di stelle in Val d'Aveto

Il Monte Penna rappresenta una delle migliori destinazioni liguri per osservare il tramonto e le stelle.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Percorso escursionistico serale ad anello

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

L’ITINERARIO

Prima tappa: il rifugio Casermette del Penna. Dopo, zaino in spalla si prende la direzione del Passo del Chiodo. La pista forestale, in leggera pendenza, detterà i passi verso una radura davvero speciale: La Nave. Questo è un luogo incantato, dove il bosco e le rocce hanno tracciato i contorni di un suggestivo avvallamento che somiglia alla chiglia rovesciata di un vascello. La Nave accenderà le luci dell’immaginazione e dei sogni, mentre la forma acuta e prominente del Monte Penna emerge dalla foresta demaniale.

Dopo aver sfilato lentamente accanto a baluardi di roccia, l’escursionista andrà incontro ai faggi che proiettano le loro ombre scure su di lui. Tutto questo senza eccessivi dislivelli. Una volta raggiunta la forcella del Penna e del Pennino, si affronta il facile e divertente passaggio attrezzato che porta in vetta.

Dalla cappelletta e dalla grande statua della Madonna la vista spazia dalle Alpi Marittime alle Alpi Centrali, dalla Corsica al Monviso. Il tramonto renderà magico il momento! Dopo la cena al sacco, discesa al buio dal versante sud-est, dove emerge una stupenda faggeta popolata da elfi e folletti. Dal Passo dell’Incisa, antico valico dove converge l’Alta Via dei Monti Liguri, la tappa successiva è emozionante: il Lago del Penna, ai piedi delle pareti del Pennino e del Monte Penna. Il sentiero nella faggeta ci ricondurrà al rifugio Casermette del Penna.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE



Data: Sabato 17 Settembre

Tipologia itinerario: percorso escursionistico serale ad anello

Quota di partecipazione: 20 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di Stefano Spadacini, Guida Ambientale ed Escursionistica della AGAEL - Associazione Guide Ambientali Escursionistiche Liguria (NB l’assicurazione Trip&Trek è valida solo con le guide AIGAE). La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco



Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento: ore 15:00 al Rifugio Casermette del Penna.

Rientro alle auto fine escursione previsto per le 23:30

Come arrivare al luogo dell’appuntamento:

Impostare sul navigatore: Rifugio Casermette del Monte Penna

Cena al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE = Escursionisti Esperti). Itinerario che prevede sul percorso una via attrezzata con brevi passaggi non problematici e non esposti (non necessitano l’utilizzo di equipaggiamento specifico)

Dislivello: + - 400 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.