Le notti dei Beigua Junior Geoparker: sacco a pelo e torcia per scoprire le bellezze delle montagne

Junior Geoparker preparate il sacco a pelo e la torcia, stanotte si dorme nel Parco!

Dopo le novità dell’estate, con le escursioni al tramonto del venerdì, ecco la nuova sorpresa ideata dalle Guide del Beigua per i piccoli esploratori che frequentano il parco: tre eventi speciali dalla sera del sabato alla mattina della domenica, da trascorrere insieme a tanti compagni di avventura con cui esplorare la foresta buia o le sale silenziose di un museo, quando le luci si spengono e resta solo il mistero.

Il primo appuntamento è sabato 28 agosto a Sassello con “Una notte in foresta”, breve escursione serale per ascoltare i rumori della fauna a caccia e intuire la presenza di pipistrelli, rapaci e volpi, prima di ritirarci per la notte alla Casa del Parco nella Foresta della Deiva.

Seguirà poi sabato 4 settembre “Una notte con i gufi” al Curlo (Arenzano), con escursione lungo il sentiero ornitologico per ascoltare i suoni del bosco; poi tutti a dormire al Centro Ornitologico del Parco. ù

E si finirà sabato 11 settembre con “Anthraco-night”, una notte al museo in stile Beigua, con una caccia al tesoro tra i fossili delle sale del Centro Visite di Palazzo Gervino a Sassello, dove poi si trascorrerà la notte.

Le attività sono rivolte a bambini dai 6 agli 11 anni e avranno inizio alle ore 19 per concludersi alle ore 9 del giorno successivo. Ogni bambino dovrà avere con sé la cena al sacco, il sacco a pelo con stuoino, il pigiama, le ciabatte, la borraccia, la torcia e gli effetti per l'igiene personale. La colazione sarà offerta dal Parco.

È obbligatoria la prenotazione on-line entro il giovedì precedente l’attività, fino a esaurimento dei posti disponibili; costo 35 euro a bambino.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide del Parco del Beigua - Coop. Dafne).