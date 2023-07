Al via le “Notti Bianche di Liguria”, serate gratuite tra musica, teatro e cultura

La bella stagione è pronta ad entrare nel vivo con le “Notti Bianche di Liguria”, la rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura organizzata da Regione Liguria per animare tutto il territorio, da Levante a Ponente, dalla costa all’entroterra. Tre le scelte a disposizione nel “menù” di luglio, con attività ed eventi adatti a tutte le età e a tutti gli interessi: concerti organizzati con le radio del gruppo Mediaset, appuntamenti culturali pensati da Fondazione Treccani e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare, ideato dal Teatro della Tosse.

Pilastro delle “Notti Bianche” 2023 sono le “Lezioni Treccani”, i talk - show e panel di approfondimento organizzati da Fondazione Treccani Cultura e Kratesis. Lunedì 10 luglio alle 21, la villa Figoli des Genesys di Arenzano farà da cornice al primo appuntamento, dedicato ad una delle più importanti figure del cinema e dello spettacolo italiani, Monica Vitti: “Monica. La vita di una donna irripetibile” vedrà la partecipazione del regista teatrale e conduttore televisivo Pino Strabioli e della giornalista e scrittrice Laura Delli Colli. In provincia di Genova si prosegue venerdì 21 luglio a Castiglione Chiavarese con “Shakespeare by night”, spettacolo teatrale a cura del Teatro della Tosse, inizialmente previsto per il 1° luglio e rinviato causa maltempo.

“Luglio è un mese all’insegna dei grandi eventi, con un programma di ampio respiro che abbraccerà tutto il territorio regionale, dalla costa e dall’entroterra – dichiara il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti –. Le Notti Bianche sono pensate per soddisfare ogni preferenza di cittadini e turisti, dando occasioni di svago, musica e cultura in grado di offrire serate a misura di giovani e adulti, amanti del teatro e del divertimento, cittadini liguri e visitatori che hanno scelto la nostra Regione per passare un momento di svago e riposo. Per essere ancora più attrattivi dal punto di vista turistico, infatti, è cruciale proporre grandi eventi, spettacoli e incontri di ampio respiro, in modo da arricchire la nostra offerta di panorami unici, natura e buon vivere con una scena musicale e culturale vivace e dinamica”.

“Sarà un'estate ricchissima di eventi per tutti i gusti e per tutte le età e che avrà come protagonisti, oltre ovviamente agli artisti che si esibiranno, tante nostre belle località della costa e dell’entroterra – afferma l'assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori –. Questo calendario così fitto di manifestazioni musicali, teatrali e culturali sarà sicuramente da stimolo ai tanti che ancora non hanno scelto la meta delle loro vacanze. Si prospetta un'altra stagione record in quanto a presenze e arrivi turistici, con tutti i nostri operatori del comparto che sono pronti a garantire agli ospiti una perfetta accoglienza, come sempre”.

Programma

MUSICA

(ogni serata sarà aperta da un dj – set dalle 20,30 fino all’inizio del concerto; in chiusura, dj set fino a mezzanotte)

- 6 e 7 luglio (Savona): concerto di Radio 101 “101 Summer Party” a Savona Gemelli Diversi e Follya il 6 luglio, The Kolors 7 luglio

- 15 luglio (Imperia): concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra

- 22 luglio (Rapallo): concerto di Radio 101 “101 Summer Party” a Rapallo con Mr. Rain e The Kolors

- 29 luglio (La Spezia): Concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra

TEATRO

- 8 luglio: “Shakespeare by night” a Arcola (SP) dalle 20

- 16 luglio: “Shakespeare by night” a Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) ore 21.15

- 21 luglio: “Shakespeare by night” a Castiglione Chiavarese (GE) ore 19 (Inizialmente previsto il 1 luglio, è stato rimandato per maltempo)

- 23 luglio: “Shakespeare by night” a Civezza (IM) dalle 20

CULTURA

(tutti gli incontri iniziano alle 21)

- 10 luglio (Arenzano): “Monica Vitti. Vita di una donna irripetibile”, serata con Pino Strabioli e Laura delli Colli

- 14 luglio (Pietra Ligure): “I 10 film che sconvolsero il mondo”, serata con Gianni Canova

- 18 luglio (Porto Venere): “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”, serata con Vittorio Sgarbi

- 28 luglio (Dolceacqua): "Futura. Una serata con Lucio Dalla”, serata con Ernesto Assante