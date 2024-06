"Notte Romantica" nei Borghi più belli d'Italia: gli appuntamenti a Moneglia

Torna la "Notte Romantica" nei Borghi più belli d'Italia. Sabato 22 giugno 2024 è in programma la nona edizione dell'evento che celebra l'amore e il romanticismo nell'incantevole magia dei Borghi più belli d'Italia. Una serata indimenticabile in un'atmosfera raccolta che caratterizzerà le vie del centro storico, per gustare i menù studiati per l'occasione e il "Pensiero d'amore", il dessert creato esclusivamente per la Notte Romantica.

Nel genovese, la Notte Romantica si svolgerà a Moneglia, con una serata che prevede tango argentino, concerto e proiezione del film "Romeo è Giulietta". La lista degli altri borghi liguri e italiani che hanno aderito all'iniziativa è disponibile sul sito borghipiubelliditalia.it.

foto: fb@MonegliaInfo