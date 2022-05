Notte Europea dei Musei, programma ricco per tutte le età

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sabato 14 maggio va in scena la dodicesima edizione della Notte Europea dei Musei con un programma ricco per tutti. Laboratori per bambini e famiglie, concerti, visite guidate, dimostrazioni sportive, letture, sono le meravigliose attività proposte dai Musei Genovesi che renderanno questa notte magica alla scoperta del ricchissimo patrimonio culturale che la città conserva e orgogliosamente lo condivide con il suo pubblico.

Qui di seguito i Musei che aderiscono all’iniziativa con i relativi programma.

Programma

Musei Di Strada Nuova

Dalle 19:30 alle 24

Apertura del percorso museale di Palazzo Bianco e Palazzo Tursi dalle ore 19:30 alle ore 24, al termine dell’apertura dei siti per i Rolli Days.

Accesso gratuito.

Nel corso della serata, a Palazzo Bianco:

Collegium Pro Musica – Concerto di musica barocca

Ore 20.30 e 22.30

Cortile di Palazzo Tursi, ore 21

Rolli Plays – LOWTOPIC suite X Stellare – live sessions

Francesco Bacci DJ set - A cura di Forevergreen in collaborazione con Electropark