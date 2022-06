La Notte Magica di San Martino tra musica, cibo, bancarelle e negozi aperti

Dopo quasi un anno di silenzio il CIV di San Martino di Albaro torna a far parlare di sé con la sua Notte Magica evento che si svolgerà venerdì 17 giugno dalle ore 16 alle ore 24.00 in tutto il quartiere, ma vediamo ora in dettaglio di cosa si tratterà.

Ad aprire la kermesse in piazza Remondini, quartier generale della brigata Civ, alle ore 16 ci penseranno i ragazzi dell’associazione Agorà impegnandosi a trasmettere l’antica arte della giocoleria che vedrà coinvolti i partecipanti in svariate prove di abilità ludica tra le quali: la camminata sulla fune elastica, bolas, esercizi di equilibrio,palline, cerchi ecc…

Sempre nella medesima location alle ore 18 sino alle 20 sarete deliziati dalle performance sonore dei ragazzi della scuola di musica di Salita sup. della Noce, Musicò In attesa dell’evento clou delle ore 21.00, concerto dei DASSISTASSY, faranno da gruppo spalla supportandoli sino al loro inizio i San Martino Boy, band emergente di zona. Sempre in Remondini i ragazzi della scuola scherma storica Sala della Gorgone si esibiranno con saggio di fioretto.

A cornice della festa si invitano tutti i partecipanti tutti a donare prodotti alimentari che verranno raccolti in piazza presso i fondi della scuola Boccanegra e verranno devoluti per le famiglie in difficoltà del quartiere. Spostandoci di qualche metro e più nello specifico in via Lagustena, dove per tutta la durata dell’evento troverete un piccolo mercatino, i banchi offriranno articoli vari dall’abbigliamento alla bigiotteria, troveremo nella piazzetta antistante Anni Verdi e Mika Kids il MAGO Alex Rivetti e spostandoci un po’ più in su dalle ore 17 sempre in via Lagustena all’altezza del civico 19 si potranno osservare e partecipare ad esibizioni di danza contemporanea, hip hop, classica e balla e brucia.

In via Borgoratti nei pressi di N&G ed INTIMIAMO danze caraibiche possibilità di farsi fotografare dietro un simpatico cartonato, fontana di cioccolato con frutta della cioccolateria Benvenuto. Presso la rotonda di via Mosso le Ali del Benessere alle 17 daranno il via al Beauty Party per i più piccini e la possibilità per i più grandi di rilassarsi sulla sedia massaggiante.

In via Vernazza presso il noto ed apprezzato ristorante Vizi e Virtù dalle 18 in poi si potranno gustare conetti di acciughe fritte accompagnate da calici di vermentino. Salendo per le vie del nostro quartiere, in cima a San Martino vi imbatterete in un angolo per veri buongustai: la pizzeria Pulcinella ed il Vinaio, apparecchieranno tavoli imbanditi di pizze, schiacciate e focacce con la possibilità di degustare vini sfusi del territorio e non con la specialità, ormai consolidata del nostro Luca, che inebrierà i palati con fiumi di sangria; il tutto accompagnato con inizio alle 19.30 dalla musica live del one man band Andrea Cabri.

Per finire sul parter di San Martino, in via Puggia, presso il bar Dei Soliti si canterà con il karaoke di Ricky assaporando birre artigianali, hamburger e patatine. La nostra mascotte Il Leone Martino regalerà sorrisi a tutti passeggiando per le nostre vie! Il presidente del CIV Stefano Pagliuca