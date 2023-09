Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici 2023 ai Giardini Luzzati

Università di Genova e INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Genova coordinano, per il capoluogo ligure, SHARPER, il progetto sostenuto dalla Commissione Europea per la realizzazione della European Researchers' Night (Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici).

L'appuntamento è per il 29 settembre 2023 ai Giardini Luzzati, dalle 18 a notte fonda, con gli stand degli enti che partecipano al progetto e che saranno animati da laboratori, dimostrazioni, incontri. In più, uno Science Corner in cui si alterneranno ricercatrici e ricercatori con brevi interventi – da 10 minuti ciascuno – sugli argomenti dei loro studi e dei loro lavori, per avvicinare tutti al mondo della scienza.