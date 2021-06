Notte Europea dei Musei, strutture aperte di sera a 1 euro anche a Genova

Orario non disponibile

Torna nel 2021 la Notte Europea dei Musei, sabato 3 luglio, con apertura straordinaria serale delle strutture al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Giunta quest'anno alla 17esima edizione, la Notte Europea dei Musei è organizzata dal Ministero della Cultura francese e beneficia del patrocinio dell'Unesco, del Consiglio d'Europa e dell'Icom.

A Genova il Museo di Palazzo Reale partecipa alla Notte Europea dei Musei e sarà pertanto visitabile dalle ore 13.30 alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30). Dalle ore 19.00 il biglietto di ingresso sarà, per tutti, a 1 euro. Per ogni dettaglio e per prenotare il proprio biglietto si rimanda al sito web: https://palazzorealegenova.beniculturali.it/

Anche le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola partecipano alla Notte Europea dei Musei e saranno pertanto visitabili dalle ore 13.30 alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30). Dalle ore 19.00 il biglietto di ingresso sarà, per tutti, a 1 euro. Per ogni dettaglio e per prenotare il proprio biglietto si rimanda al sito web: https://www.palazzospinola.beniculturali.it/??