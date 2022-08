Notte “Diabolika” a Montebruno tra Festa della Birra, gastronomia, musica dal vivo e dj scatenati

La notte del Diabolika dal 1995 propone i suoi manifesti in onore di Diabolik ed Eva Kant: anche quest’anno a Montebruno si svolgerà la Festa della Birra con Diabolika Disco.

Le cucine apriranno alle 19.30 del 26 agosto 2022 con un menù a base di hamburger, cheeseburger, alette di pollo fritte, patatine fritte e birra a fiumi. Dalle 20,30 e fino alla mezzanotte sul palco all’aperto si alterneranno artisti musicali emergenti che proporranno cover e brani inediti: Alessio Isola, in arte Nesos, arrivato in semifinale alle selezioni di Area Sanremo, che con la sua energia ed originalità riesce sempre a catturare il pubblico con i suoi pezzi ed il suo motto “Piacere sono Nesos e sono matto”; i Funkaruggi, band genovese composta da quattro ragazzi poco più che ventenni, Alessandro Mazza, Giovanni Pittaluga, Emanuele Salvati e Davide Scatassi, il funky-soul è la loro passione ma per l’occasione presenteranno un repertorio ricco di indimenticabili cover.

A partire dalla mezzanotte le luci si accenderanno sul palco del dj set che quest’anno sarà curato da quattro nomi molto conosciuti al pubblico della notte: Pitta, She Devil, Mad Bob e 00Bacci.