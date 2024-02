Torna a Palazzo Ducale “La notte degli scrittori”, tra letteratura, convivialità e teatro

Venerdì 23 febbraio, nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, nell’ambito delle iniziative legate a Genova Capitale Italiana del libro 2023, torna in scena con una nuova edizione “La notte degli scrittori”. Nata da un’idea di Giorgio Gallione ed Ernesto Franco, La notte degli scrittori è un happening che coniuga letteratura, convivialità e teatro. I protagonisti di questa nuova edizione sono pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi come scrittori, come lettori e come persone, rispondendo alle ironiche interviste di Danilo Di Termini.

Viola Ardone, Marco Balzano, Donatella Di Pietrantonio parleranno dei propri libri del cuore così come delle loro ultime opere, svelando le emozioni e i retroscena del proprio lavoro. Le conversazioni si alterneranno ai reading, affidati a Raffaele Barca e Susanna Valtucci, giovani allievi diplomati della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova.

Info e biglietti

Biglietto unico 14€, in vendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e online.

Inizio evento ore 19, aperitivo tra il primo e il secondo tempo.