Notte bianca gastronomica a Torriglia

Sabato 23 luglio a Torriglia torna “Torrigliamo”, la notte bianca con divertimento e prodotti tipici lungo le vie del paese. Appuntamento a partire dalle ore 19, con il centro del borgo trasformato in isola pedonale per accogliere i visitatori e trascorrere una piacevole serata in cui la gastronomia la farà da padrona.

photo credits: fb@TorrigliaProLoco