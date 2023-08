Notte bianca a Cicagna e Monleone

Indirizzo non disponibile

Cicagna

Ritornano le due Notti Bianche di Cicagna, organizzate dal Comune di Cicagna in collaborazione con i commerciati di Cicagna e Monleone, la Polisportiva, la Pro Loco, le Associazioni 'Prato & Poggio Insieme', Cassottana, il Comitato Feste di Monleone, il Gruppo Alpini, la Croce Rossa, la piscina estiva.

A Cicagna sabato 5 agosto 'La Notte Bianca della Cicogna' con tantissime iniziative, la grande animazione per tutte le età a cura della Fem Spettacoli con allestimenti medievali e artisti di strada. Tutto il borgo con le sue piazze e le attività commerciali prenderanno vita con musica e spettacoli dal vivo, dj Set, tanto divertimento, animazione, oltre alla grande e qualificata ristorazione.

A Monleone si replica domenica 6 agosto in occasione della Festa di Nostra Signora degli Angeli con 'La Notte Bianca degli Angeli' dove ritroveremo la Fem Spettacoli con animazione per grandi e piccini oltre al grande biker di fama internazionale Diego Donadonibus e la cena di solidarietà in piazza.