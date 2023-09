Notte Bianca dei Bambini nel Sestiere della Maddalena: giochi, laboratori, spettacoli e tante attività per famiglie

Ritorna per la XII edizione La Notte Bianca dei Bambini, una giornata di festa e di aggregazione che dal 2012 sostiene il desiderio degli abitanti del Sestiere della Maddalena di valorizzare i vicoli rendendoli a misura di bambino. L'evento è organizzato dalla Cooperativa sociale Il Laboratorio con la Rete di IO VIVO QUI, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, a cui si aggiungono diversi enti e commercianti del territorio e con il patrocinio del Comune di Genova.

Il tema di questa edizione è “Il Giardino Immaginario”. Mentre l’anno scorso il tema “OndaBaraonda” aveva il chiaro intento di riappropriazione della città dopo due anni di pandemia Covid, quest’anno “Il Giardino Immaginario” ha il desiderio di convogliare l’energia collettiva della Notte Bianca dei Bambini in un pensiero comune sulla qualità della vita cittadina, puntando l’attenzione al verde come fonte non solo di aggregazione ma anche di benessere cittadino. Quanto sarebbe bello trasformare il Sestiere della Maddalena in un giardino? Il desiderio per quanto condiviso è difficile da realizzare! Il centro storico e in particolare la Maddalena non è un luogo facile dove far crescere fiori, piante, aiuole: i limiti sono tanti, a partire dalla poca luce e spazi ristretti.

Il tema di questa XII edizione de La Notte Bianca dei Bambini vuole valorizzare il desiderio collettivo di avere spazi verdi a disposizione, lanciando la sfida ad ognuno di noi nel cimentarsi in un processo creativo. Ecco che “Il giardino Immaginario” vuole spingere tutti noi a fare un salto creativo,

immaginando luoghi che, partendo dalla fantasia di bambini e bambine, avvii un percorso condiviso per co-progettare i vicoli come spazi verdi ed aggregativi, di condivisione e di cura. In altre parole, l’edizione della Notte Bianca dei Bambini ‘23 vuole “gettare un primo seme”.

L’inizio della kermesse è previsto alle ore 15:30 con un lungo pomeriggio di attività: più di 40 associazioni, cooperative, commercianti e semplici cittadini scenderanno nelle vie e nelle piazze della Maddalena, portando una ricca serie di attività studiate per il divertimento dei più piccoli, coinvolgendo ed emozionando anche gli adulti. Come per le precedenti edizioni, tanti saranno i laboratori in programma: artistici, di riciclo creativo, scientifici, musicali, letture, danze, spettacoli di teatro e tanti giochi adatti alle famiglie. A tutto ciò quest’anno alla festa si aggiungeranno vari partner di caratura nazionale, come ad esempio l’associazione SEA - SuperEroiAcrobatici ETS che proporrà uno spettacolo acrobatico calandosi dalla facciata di Palazzo Grillo.

La Notte Bianca dei Bambini si completerà in serata con 3 attività: la caratteristica cena all’aperto in Via della Maddalena offerta dalla Locanda del Molo;

lo spettacolo musicale per bambini al TiQu - Piazzetta Cambiaso 1, coprodotto da Iren e Teatro dell’Ortica e infine l’esibizione musicale in Piazza della Cernaia. Tutte le attività sono gratuite.