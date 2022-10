Nel Sestiere della Maddalena torna la Notte bianca dei bambini

Sabato 8 ottobre, a partire dalle 15:30 e fino alle 23:30, il Sestiere della Maddalena di Genova si animerà con “La notte bianca dei bambini”, un’iniziativa ideata dalla cooperativa sociale “Il laboratorio”, con il patrocinio del Comune di Genova, in collaborazione con la Rete “Io vivo qui” e il sostegno finanziario dell’Impresa Sociale “Con i bambini”. Dopo due anni di restrizioni, “La notte bianca dei bambini” torna a riappropriarsi dello spazio pubblico nel cuore della città antica: giochi, letture, laboratori, musicisti e trampolieri, visite guidate, spettacoli di musica e teatro, per un calendario fitto di appuntamenti e di attività gratuite.

OndaBaraonda è il tema di questa XI edizione e tantissimi saranno i laboratori e le performance in programma: artisti, riciclo creativo, scienza, musica, letture, danze, spettacoli di teatro e tanti giochi a fruizione gratuita per tutti. Numerose anche le novità che accompagneranno questa XI edizione, a partire dagli spazi della futura Biblioteca in via delle Vigne 9r, che aprirà per la prima volta le sue porte ai bambini. E se è vero che la socialità e l’amicizia passano anche dalla tavola, non poteva mancare l’appuntamento con la cena, offerta con una caratteristica tavolata lungo via della Maddalena, dalle ore 19:30. In concomitanza con l’apertura della pagina Instagram de “Il Laboratorio”, verrà poi lanciata l’iniziativa “Raccontaci la tua Notte Bianca”, con la quale i partecipanti all’evento saranno invitati a raccontare la propria esperienza tramite una storia su Instagram, taggando l’account (@illaboratoriogenova). Le tre storie più divertenti verranno premiate con un gadget esclusivo, creato da “MadLab2.0”.

“Sabato tornerà la “Notte Bianca dei bambini”, un evento a cui siamo molto legati perché da anni ormai fa rivivere la Maddalena con giochi, musica e laboratori per bambini, con un sempre più ricco programma di eventi - commenta Federica Cavalleri Consigliera delegata in materia di grandi eventi - Quella di quest’anno, poi, è una edizione speciale, la undicesima, che arriva dopo due anni di restrizioni, vissuti con la paura di incontrarsi e di stare insieme. Oggi, quindi, in un certo senso ci ritroviamo anche con la voglia di riappropriarci della nostra città, vivere all’aperto, divertirci e crescere tutti assieme. La Notte bianca dei bambini inoltre non è soltanto una festa, ma un vero laboratorio di idee a cui ogni anno lavorano decine e decine di associazioni culturali, sociali ed educative del territorio, per arricchire i bambini e le bambine di Genova e renderla una città sempre più a loro misura”.

Per il programma completo clicca qui