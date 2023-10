Notte bianca dei bambini a Campomorone: spettacolo, giochi di fuoco, crepes e cioccolata calda

Martedì 31 ottobre a Campomorone avrà luogo “La notte bianca dei bambini”, una manifestazione rivolta prevalentemente ai più piccoli (ma non solo) che inizierà alle ore 17:30 con uno spettacolo lungo le vie del paese. In contemporanea sorprese ed animazione a cura degli operatori economici. Alle ore 21 “Giochi di fuoco” con il Teatro dell’Aleph presso i giardini Dossetti. A seguire crèpes e cioccolata calda. Ingresso libero. In caso di pioggia lo spettacolo sarà rinviato.

In collaborazione con Protezione Civile, Croce Rossa Campomorone e A.N.P.I. Campomorone. Info: www.comune.campomorone.ge.it Tel: 010-7224314