La Notte Bianca dei Bambini torna ad animare il sestiere della Maddalena

Sabato 9 ottobre torna La Notte Bianca dei Bambini, organizzata dalla Cooperativa sociale Il Laboratorio in collaborazione con la Rete di "Io vivo qui".

Una giornata di festa e di scoperta del sestiere della Maddalena nel centro storico di Genova, che dal 2012 a oggi ha sempre ospitato l’iniziativa. Una mascotte d’eccellenza per questa decima edizione: Maggie che guiderà tutti i bambini e le bambine alla scoperta di una delle opere letterarie più celebri e amate del XX secolo, Il Piccolo Principe.

“Viaggio nell’Universo Maddalena”: parafrasando il viaggio del Piccolo Principe, i bambini e le bambine andranno alla scoperta dei pianeti del sestiere della Maddalena. Ogni luogo coinvolto dall’iniziativa rappresenta un pianeta con un personaggio e un tema specifico. A guidarci in questo viaggio sarà proprio la mascotte del progetto "Io vivo qui": Maggie, un personaggio di fantasia che identifica il logo del progetto

Maggie è la portavoce di tutti i bambini e aiuterà le famiglie a orientarsi sulle diverse offerte laboratoriali. Tutte le attività saranno gratuite ma su prenotazione. Obbligo green pass dai 12 anni in su.

Iscrizione sul sito www.iovivoqui.org

X Edizione: COME FUNZIONA?

Per prenotare le attività bisogna

accedere al sito iovivoqui.org e seguire i seguenti passaggi:

1. #Crea un account per il tuo nucleo familiare

2. #Aggiungi i componenti della tua famiglia

3. #Prenota le attività che preferisci

Il programma

1. Asteroide B6

piazza della Cernaia, 3/6

“Un MONDO SOGNATO”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab di narrazione e rappresentazioni grafiche sull'immaginario infantile

Target: 3 - 6 anni

a cura di: Ass.ne La Stanza

Per prenotare: https://bit.ly/3uyu49R

Asteroide B6

piazza della Cernaia, 3/6

“PIANETI ALTRI”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Laboratorio di costruzione, disegno e scrittura creativa

Target: 6 - 11 anni

a cura di: Rivista Andersen con Daniela Carucci e Giulia Pastorino

Per prenotare: https://bit.ly/3inSY7o

2. Asteroide B29

piazza della Cernaia, 3/6

“Storia del mio Asteroide - “Ciò che posso immaginare esiste per davvero”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:30

Lab di ceramica

Target: 6 - 11 anni

a cura di: Il Laboratorio SCS

Per prenotare: https://bit.ly/39Pw43R

3. Asteroide B10

via di Posta Vecchia, 10r

“IL MIO RE”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab di falegnameria e sartoria

Target: 6 - 15 anni

a cura di: C.E.L. Lab85, Il Laboratorio SCS

Per prenotare: https://bit.ly/3AYDJc7

4. Asteroide B4

via delle Vigne, 4r

“Zampe d’artista”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab artistico

Target: 8 - 14 anni

a cura di: Ass.ne Amistà con Marco & Mattia Boetti

Per prenotare: https://bit.ly/3omB1cU

5. Asteroide B5

Chiostro delle Vigne -Vico del Campanile delle Vigne, 5

“Scienza da leggere... e sperimentare”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab STEAM

Target: 6 - 11 anni

a cura di: Ass.ne Festival della Scienza

Per prenotare: https://bit.ly/3AVRGI0

6. Asteroide B117

via della Maddalena, 117r

“Con la testa fra le stelle”

1 turno: 15:30 - 16:30

Lab STEAM

Target: 12 – 15 anni

a cura di: Madlab 2.0

Per prenotare: https://bit.ly/2ZPqhdb

“Buongiorno, buonasera e buonanotte”

via della Maddalena, 117r

1 turno: 17:00 - 18:30

Lab. STEAM

Target: 6 - 11 anni

a cura di: Madlab 2.0

Per prenotare: https://bit.ly/2YhXxZQ

7. Asteroide B111

via della Maddalena, 111r

“L'essenziale è invisibile agli occhi.”

Una piccola esperienza di cura.

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab. di manualità fine

Target: 6 - 11 anni

a cura di: Matita Studio

Per prenotare: https://bit.ly/2Y5IKkv

8. Asteroide B2

Giardini Scuola Daneo, via della Concezione, 2

“Esplorare il proprio pianeta verde”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab di focusing e partecipazione

Target: 6 - 15 anni

a cura di: Aps Radice Comune

Per prenotare: https://bit.ly/3F4BM0m

9. Asteroide B21

Vico degli Angeli, 21

“Le città di Remida: il Piccolo Principe esploratore”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab di riuso creativo dei materiali di scarto

Target: 6 - 11 anni

a cura di: Aps Sc’Art!

Per prenotare: https://bit.ly/3kVdwWn

10. Asteroide B48

via della Maddalena, 48A

Apertura Biblioteca di Quartiere

15:00 - 19:00

Target: famiglie

a cura di: ass. Ama Abitanti Maddalena

11. Asteroide B16

Via della Maddalena, 16

“DA COSA NASCE COSA: la bellezza e la rosa!”

2 turni: 15:30 - 16:30 | 17:00 - 18:00

Lab. di lettura e creativo

Target: 0 - 6 anni

a cura di: Nido infanzia “Vico Rosa”/ Biblioteca 0-6 “Nel Frattempo”

Per prenotare: https://bit.ly/3uoWMKe

12. Asteroide B11

Chiostro della Maddalena - Piazza della Maddalena, 11

“LE STELLE SONO TANTE…”

3 turni: 16:00 – 16:30 | 16:45 – 17:15 |

17:30 -18:00

Lab artistico- sensoriale

Target: 0 - 6 anni

a cura di: ASILO NIDO E CBB YOYO

Per prenotare: https://bit.ly/2YhYnps

SPETTACOLO TEATRALE

Nuovo Teatro di San Siro - Piazza Santa Maria degli Angeli

ore 21:00

"Il colore del grano"

Produzione Teatro delle Formiche

Target: dai 6 anni in su

Per prenotare: https://bit.ly/3muaJTR

A questa attività possono partecipare anche gli adulti. Per garantire maggior disponibilità di posti ai bambini/e, massimo un adulto per famiglia