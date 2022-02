"Notre Dame de Paris" torna al Carlo Felice per la celebrazione del ventennale

Per festeggiare il 20esimo anniversario, "Notre Dame de Paris", l'opera di Riccardo Cocciante, torna al teatro Carlo Felice di Genova: l'appuntamento è per l'estate 2022, dal 30 giugno al 3 luglio.

L'opera popolare moderna tra le più famose al mondo continua a riscuotere consensi anche vent'anni dopo, e così è stato ideato un tour di celebrazione del ventennale. Vent’anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni hanno reso "Notre Dame de Paris" un cult dello spettacolo dal vivo, che ha dominato la classifica dei titoli teatrali e superato le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. Nel 2016, l’opera è stata insignita del BigliettOne d’Oro TicketOne ai Rockol Awards 2016. Nello stesso anno, la versione italiana ha collezionato prestigiosi riconoscimenti: tre Premi agli IMA (Italian Musical Awards): Migliore Spettacolo Social, Migliori Musiche (Riccardo Cocciante) e Migliore Spettacolo Classico.

In due decadi di storia italiana dello show, sono state visitate 47 città per un totale di 159 appuntamenti e 1.346 repliche complessive. L’opera popolare moderna, inoltre, è stata tradotta e adattata in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 20 Paesi in tutto il mondo con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali. La capacità di raggiungere questi sorprendenti risultati risiede nell’intuizione primaria di David Zard, impresario e produttore visionario, che nel 2017 descrisse così lo spettacolo: “Dopo 15 anni Notre Dame de Paris ha continuato a tenere la scena con un successo strepitoso, che non conosce paragoni. Questo progetto è entrato nel dna degli italiani. Il nostro paese non aveva mai visto così tanti spettatori e repliche per un musical prima. “Notre Dame de Paris” non solo ha detenuto ogni record di pubblico in Italia, ma ha rivoluzionato la scena dello spettacolo nel nostro paese.”

Le date genovesi inizialmente non erano incluse nel tour, ma dato il grande successo dell’opera, con oltre 40mila biglietti venduti in meno di cinque giorni dall’annuncio, si sono aggiunte nuove tappe.

I biglietti sono in vendita sin da ora su Ticketone e partono da 31 euro.