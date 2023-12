Torna a Sestri Ponente “Note di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio solidale

Sabato 9 dicembre l'associazione Mosaico Odv e Gruppo Rangers GRS Sestri organizzano, in collaborazione col Municipio VI Medio Ponente VI Medio Ponente e il CIV, l'iniziativa “Note di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio solidale, che proponiamo da 27 anni, al quale parteciperanno anche le associazioni Unicef e Auser.

Quest'anno, per la prima volta, sarà in piazzetta Ranco dove, dalle 10 alle 19 troverete banchetti con oggetti natalizi, cesti regalo confezionati dai volontari, manufatti davvero unici e, come ogni anno, non possono mancare i tradizionali prodotti trentini.

A partire dalle ore 16: esibizione del Gruppo Storico Sestrese, a seguire i canti di montagna del Coro Maddalene che dona un abete che sarà alzato e fissato in piazza Albertina, e, per chiudere, gli Spiritual Gospel Choir. Tutto questo per sostenere l'attività di Mosaico di sostegno delle circa 40 famiglie disagiate assistite. In piazza ci sarà un punto di raccolta dove le persone potranno portare latte e zucchero.

NOTE DI NATALE per prepararci a un N@tale che sia davvero TALE.

