“Il nostro amico fragile”, omaggio a De André al Nervi Music Ballet Festival

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Nervi Music Ballet Festival propone un omaggio a un grandissimo della musica genovese e italiana come Fabrizio De André: mercoledì 3 luglio ai Parchi di Nervi va in scena “Il nostro amico fragile”, che propone alcuni tra i più celebri brani, con una prospettiva che va dal cinema al teatro e alla danza.

A 25 anni dalla scomparsa di De André, “Il nostro amico fragile” riporta in scena la voce dell'indimenticato artista, grazie alla presenza di musicisti e cantautori che hanno collaborato con lui. Alice De André, attrice, presenterà Cristiano De André nell’interpretazione dei brani del padre, in un racconto molto personale e profondamente legato alle emozioni e alla storia di Fabrizio. La presenza di Cristiano De André, cantautore e musicista di fama internazionale, rappresenta significativamente non solo un omaggio al passato di Fabrizio De André, ma anche al suo futuro.

Enzo Paci, interprete di Paolo Villaggio per la Rai in un film in prossima uscita con la regia di Luca Manfredi, narrerà il rapporto stretto che legava Paolo Villaggio e Fabrizio De André, nonché la loro collaborazione musicale nella scrittura di brani quali Il fannullone e Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers. Il nostro amico fragile vedrà anche un’esibizione di Eleonora Abbagnato, prima étoile italiana all’Opera di Parigi, e da marzo 2023 direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Ideato da Antonella Riboldi Brunamonti

Direzione artistica Massimo Arduino

Regia Sergio Iapino

Conduzione Alice De André e Paolo Colombo

con Il Mito New Trolls, Morgan, I Trilli, Enzo Paci, “I Notturni-Parole di Faber”, Cluster, Dolcenera, Anais Drago, Naima Academy, Liceo Pertini Vocal Ensemble, Andrea Filippi, Tommaso Colletti

Guest stars Eleonora Abbagnato e Cristiano De André

Info e biglietti su nervimusicballetfestival.it.