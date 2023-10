Lella Costa ed Elia Schilton in scena con “Le nostre anime di notte” al Teatro Duse

Nuovo appuntamento con il Festival dell’eccellenza al Femminile diretto da Consuelo Barilari. Al Teatro Duse da giovedì 2 a domenica 5 novembre va in scena “Le nostre anime di notte” con due attori di grande talento come Lella Costa ed Elia Schilton, diretti da Serena Sinigaglia. Al centro dello spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo dello statunitense Kent Haruf, c’è una storia d’amore delicata e struggente tra una donna e un uomo in età avanzata. Si chiamano Addie e Louis, hanno passato i settanta, sono vicini di casa ed entrambi vedovi.

Dato che, dopo la scomparsa del marito, Addie ha difficoltà ad addormentarsi, una sera invita Louis a raggiungerla per dormire insieme e condividere nuovamente quell'intimità notturna fatta di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Così, notte dopo notte, tra imbarazzi e confidenze, tenerezza e nostalgia, romanticismo e ironia, i due personaggi si avvicinano sempre più e ritrovano il coraggio e la fiducia per andare alla ricerca di una nuova e forse

impensabile felicità.

Interpretato sul grande schermo da Jane Fonda e Robert Redford, il romanzo, che anche in Italia ha avuto molto successo, approda in teatro grazie all’adattamento e alla traduzione di Emanuele Aldrovandi. La messa in scena è dominata da un grande letto, una sorta di isola felice dei due personaggi come spiega la regista Sinigaglia: «Ho pensato ad una camera da letto che nel corso delle loro conversazioni notturne si trasforma, come se il loro incontro ponesse nelle giuste scatole i ricordi, anche quelli amari, e aprisse lo sguardo a nuovi orizzonti. Nella storia tra Addie e Louis non ci sono urla, violenza, arroganza. Tutto è sussurrato, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale».

Al termine dello spettacolo del 2 novembre avrà luogo un incontro con Lella Costa, la psicoterapeuta Gianna Schelotto e la giornalista di Repubblica Erica Manna. Biglietti da 30 a 16 euro. Info teatronazionalegenova.it | eccellenzalfemminile.it