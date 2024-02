non solo shōjo - san valentino in giappone attraverso i manga

DEAI - Associazione Culturale ha organizzato e sta promovendo il progetto “Manga per scoprire il Giappone” con la collaborazione La Feltrinelli Genova per sensibilizzare il giovane pubblico e chi ha un cuore ancora in erba riguardo alla letteratura del fumetto giapponese, per conoscere meglio la divisione dei generi, per una fruizione consapevole e un progressivo avvicinamento alla cultura del Sol Levante.

Il prossimo appuntamento del progetto “Manga per scoprire il Giappone” di DEAI ???Associazione Culturale è sabato 17 febbraio: parleremo di San Valentino. Il 14 febbraio le ragazze giapponesi esprimono il loro amore regalando cioccolato. Perché soltanto le ragazze? C’è un motivo molto importante.

Ci sono tanti tipi di cioccolato per manifestare amore, gratitudine, amicizia o altri sentimenti affettuosi, scopriamoli insieme attraverso i manga! Un mese dopo, il 14 marzo, è il White Day: i ragazzi devono restituire i regali con dei dolcetti. Conoscere il San Valentino giapponese è il migliore modo di capire i rapporti umani e anche le strategie di marketing.

Il nostro progetto "Manga per scoprire il Giappone" ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale del Giappone. Appuntamento sabato 17 febbraio alle ore 16:30 presso La Feltrinelli Genova in Via Ceccardi 16.

“DEAI? ???”?in giapponese significa “INCONTRO”

Vorremmo proporre tante occasioni di “Incontro”, in ambito culturale, artistico, sociale, per far crescere la collaborazione fra i nostri Paesi e promuovere la nostra bella Città.

Email: associazionedeai@gmail.com

Cell: 3494982023

https://www.facebook.com/deaiassociazione/?locale=it_IT

https://www.lafeltrinelli.it/eventi/a1g68000003hFzrAAE/genova/ms-genova