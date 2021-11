"Questo non è amore": le iniziative della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne anche la Polizia di Stato di Genova fa la sua parte con due iniziative.

Il 25 novembre in piazza De Ferrari c'è "Qui non c'è posto per la violenza", iniziativa promossa dalla Regione Liguria in collaborazione con i comuni, le aziende di trasporto locale, i centri antiviolenza e le associazioni che operano sul territorio. Nel corso di tutta la giornata sosterà un bus dedicato alla divulgazione di messaggi sul tema e si alterneranno operatori della Polizia di Stato pronti a fornire utili informazioni e a raccogliere eventuali testimonianze di vittime che hanno paura di denunciare.

Il 26 novembre la polizia incontrerà gli studenti dell'istituto comprensivo Marassi, in piazza Galileo Ferraris. Interverrà personale della Questura di Genova, divisione anticrimine.

Il 29 novembre, infine, convegno organizzato dal club Soroptimist Genova 2 "Gli interventi attuali e le nuove prospettive in una società in cambiamento e in fase post covid-19".