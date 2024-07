"Non ci resta che ridere": spettacoli all'aperto con The Kitchen Company a Villetta Di Negro

Risate estive con The Kitchen Company a Villetta Di Negro: da venerdì 5 luglio fino a domenica 11 agosto nel teatro all'aperto vanno in scena tre divertenti commedie nell'ambito degli appuntamenti estivi del Politeama Genovese.

“Mariti e Mogli” di Woody Allen dal 5 al 23 luglio alle ore 21:15

Commedia tratta da uno straordinario film di Woody Allen del 1992. È un adattamento molto fedele alla sceneggiatura cinematografica dove si raccontano le difficoltà dell’amore, dello stare insieme, del come tentare di salvaguardare i matrimoni. Si raccontano le storie di otto personaggi disegnati da quel genio di Woody Allen.

“Non è come sembra…” di Jean Poiret dal 25 luglio al 4 agosto alle ore 21:15

Jean Poiret è stato uno straordinario attore francese e un ottimo autore teatrale. Ha scritto una delle commedie francesi di maggior successo, “Il Vizietto” ed è stato candidato all’Oscar per la sceneggiatura tratta dalla sua commedia. “Non è come sembra…” è già stato rappresentato due sere al Politeama a fine maggio ed è stato un tale successo che viene riproposto da The Kitchen Company a Villetta di Negro.

“Il mio cane Stupido” di John Fante dal 6 all’11 agosto alle ore 21:15

John Fante è stato uno scrittore americano di origini italiane. Ha scritto dei capolavori assoluti come “La confraternita del Chianti”, “Chiedi alla polvere”, “Aspetta primavera, Bandini” e molti altri. Ha avuto una vita difficile sino a che Charles Bukowski non lo scopre dichiarando: “il miglior scrittore che abbia mai letto”. Da quel momento Fante venne conosciuto in tutto il mondo. “Il mio cane Stupido” è un racconto autobiografico dove si racconta questo incredibile rapporto tra l’autore e questo meraviglioso cane Akita chiamato Stupido. Divertente e commovente allo stesso tempo.

