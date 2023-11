Non ci MANGA più niente! - II edizione alla Biblioteca Benzi

Non ci Manga più niente! – II edizione

Approfondimento e attività sui fumetti giapponesi

Sabato 2 dicembre ore 15:30

La Biblioteca Benzi è lieta di invitarvi a un pomeriggio di festa e approfondimento per tutte le età dedicata alla cultura giapponese, sabato 2 dicembre dalle ore 15:30 alle 18. Come già nell’edizione primaverile, l’occasione è organizzata per festeggiare l’ampliamento della collezione di manga della Biblioteca; l’evento sarà quindi dedicato a dare un aiuto nell’orientarvi in questo mondo particolare, per distinguerne i vari generi e sottogeneri, a quale età siano dedicati o anche solo per capire bene da che parte si leggono, dando particolare risalto ai nuovi arrivi a scaffale, dedicati quest’anno ai più piccoli con serie come i mitici Pokemon, la maghetta Sakura, Conan l’investigatore e tanti altri!

Il pomeriggio prevede l’apertura straordinaria della biblioteca dalle ore 15:30 alle 18 con laboratori, disegni, racconti e un mini-corso di giapponese per famiglie e ragazzi di tutte le età, che sono invitati a presentarsi in cosplay del loro personaggio preferito! Alle ore 16 invece la Sala Dall’Orto ospiterà la presentazione del libro “Il segreto dell’onda di Hokusai”, di e con Paolo Linetti, Direttore del Museo D'Arte Orientale Mazzocchi di Brescia, nell’ambito della rassegna “Yomimono – leggere al Museo Chiossone e non solo”, organizzata appunto dal Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova nell’ambito degli eventi di “Genova Capitale del Libro 2023”. Katsushika Hokusai, pittore e incisore giapponese vissuto a cavallo fra Sette e Ottocento - il cui nome è di solito collegato alla sua opera più famosa, “La grande onda di Kanagawa” - è infatti ritenuto “l’inventore” dei manga, grazie ai suoi quaderni in cui raccoglieva repertori di disegni e schizzi di ogni genere.

A seguire, si terrà la presentazione dei nuovi titoli manga acquistati dalla Biblioteca, a cura di Chiara Povero, fotografa e storica dell’arte.

L’animazione del pomeriggio e le presentazioni sono a cura di DEAI, Associazione culturale per Genova ed il Giappone.

L’evento è gratuito, ma si terrà su prenotazione al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it fino ad esaurimento posti.