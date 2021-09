“Il nome potete metterlo voi”: ad Arenzano lo spettacolo raccontato in 30 città diverse con 30 attrici differenti

Sabato 4 dicembre alle ore 21 al Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva “Il nome potete metterlo voi” portato in scena dal Teatro dell’Ortica.

Il testo – che fa parte del Circuito Spirali - è incentrato sulle vicende di una giovane bibliotecaria che racconta le donne attraverso i grandi libri, passando poi dalla letteratura ai fatti, tra amore, inganni e problemi collettivi e sociali. «La prima dello spettacolo, a novembre, è prevista in 30 città diverse con 30 attrici diverse, a sottolineare l’universalità dei temi trattati. È una produzione particolare perché 30 realtà la porteranno in scena ognuna con la sua personale visione» dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato.

Lo spettacolo, così come quello del 20 novembre (“Perché anche io sono una donna!”) e del 19 dicembre (“Antigone”) fa parte del “Circuito Spirali” portato avanti dal teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, Cattivi Maestri/Officine Solimano (Savona), Teatro dell’Ortica e Teatro Garage (Genova).

Il progetto nasce con l'intento di creare una sinergia sempre più stretta tra 4 realtà teatrali collocate in diversi punti del territorio ligure, grazie a una programmazione condivisa che prevede la circuitazione di 4 spettacoli nei rispettivi spazi. Questi teatri rappresentano un presidio culturale importante in zone periferiche del territorio, garantendo accesso alla cultura a un tipo di pubblico trasversale, dai bambini agli adulti. L’obiettivo è sostanzialmente quello di creare opportunità lavorative specie per le donne che con difficoltà cercano di emergere nel settore dello spettacolo, aprendo non solo alle professionalità locali ma anche a quelle nazionali. Quindi la prevalenza di personale coinvolto nel progetto è femminile, con spazio particolare dato alla fascia d’età inferiore a 35 anni.

Il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto. Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli. Green pass obbligatorio; lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano. Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121

