Sesta edizione per il Noise Festival STAHLBETON: per la prima volta a Genova, arriva da Berlino il noise act SLOW SLOW LORIS, accompagnati dal gruppo di sperimentazione elettronica "My Right of Frost" e dall’artista e performer Marco Lavagetto con la sua installazione/esposizione MET.MAT.MUT. (Met.afisica Mat.ematica Mut.azione).

Sabato 5 novembre 2022, dalle ore 20 alle 22, ingresso libero @ St. Bernardino Electronic Theater presso l'ex Abbazia di S. Bernardino, Salita S. Bernardino da Piazza del Carmine, Genova.