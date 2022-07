Noemi in concerto a Recco

Indirizzo non disponibile

Nell'ambito della rassegna estiva E-20/22 d'Estate a Recco, martedì 9 agosto arriva a Lungomare Bettolo la straordinaria e inconfondibile voce di Noemi, una delle artiste più amate del panorma musicale italiano. In scaletta i più grandi successi tra cui Glicine, Ti amo non lo so dire, Sono solo parole, Vuoto a perdere, L'amore si odia, Bagnati dal sole.

Noemi (vero nome Veronica Scopelliti) nasce a Roma nel 1982. Dopo varie esperienze musicali, nel 2009 diventa nota al grande pubblico per la partecipazione al talent X-Factor. Pubblica sette album in studio, da Noemi nel 2009 a Metamorfosi nel 2021. Sette sono anche le sue partecipazioni al Festival di Sanremo: si piazza al terzo posto nel 2012 con Sono solo parole. Considerata uno dei talenti più versatili della musica italiana, è particolarmente apprezzata per la vocalità profonda e la forza interpretativa.

Appuntamento alle ore 21:30 presso il lungomare Bettolo, ingresso gratuito con possibilità di prenotazione online su www.comune.recco.ge.it, al numero di telefono 3348754058 (sms o whatsapp), oppure via email all'indirizzo servizi@prolocorecco.it.

Photo credits: fb@noemiofficial